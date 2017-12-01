Последователи Тадеуша Рейтана защищают Новогрудский замок 1 1.12.2017, 9:45

Активисты из сообщества имени шляхтича-патриота борются с халатностью властей.

Природа уничтожает остатки замка в Новогрудке, культурный слой у самого памятника также уничтожается, но уже руками людей. О спасении, которое хуже бездействия, говорится в репортаже «Белсата».

Грунтовые воды размывают склон под Костельной башней в Новогрудке. Щели на маяках увеличиваются, в любой момент мы можем потерять памятник истории.

«Проблема в этой башне. Грунтовые воды. Это одна часть вод, а там, наверху, откуда-то также вода бьет и подмывает ее. И если завтра башня не выдержит, я не удивлюсь», – говорит археолог Андрей Метельский.

Чтобы остановить разрушение, разработан проект отвода грунтовых вод и укрепления склона. Для этого необходимо проложить дорогу для прохода буровой установки. Ее кладут через ров, который входит в охранную зону. Культурный слой достается экскаваторам.

Предварительных археологических раскопок в этом месте не проводилось. Вместо этого был оформлен научный надзор Института истории Академии наук.

«Никакого здесь страха нет абсолютно. Вот если они по проекту пойдут сюда, у них по проекту разворотные площадки. Чтобы тут подвозить. Вот тут проблема сейчас. Я им сказал: «Ребята, через 2 дня я прекращаю работы. Ведь вал резать я вам не дам просто», – отмечает археолог Андрей Метельский.

Историки и краеведы бьют тревогу, так как ни о каких научных исследованиях в такой ситуации речи не идет.

«Это я считаю настоящая катастрофа. Если на таких памятниках разрешается… назову преступлением, когда разрешается на памятниках такой значимости. Значит на памятниках меньшей значимости это будет происходить вообще без всякого шума», – говорит Дмитрий Юркевич из Арт-сообщества им. Тадеуша Рейтана.

О проблемах с башней стало известно еще в начале года, работы же на объекте начались только в октябре. А за это время можно было провести раскопки, говорят активисты. Но формально нарушений законодательства нет, так как новый кодекс о культуре позволяет оформлять только наблюдение даже на таких значимых объектах, если это удобно государству.

«Этот документ во многих позициях просто легитимизирует уничтожение историко-культурного наследия, в том числе и археологического наследия. И однозначно нужно вносить изменения, дополнения в кодекс о культуре», – говорит Антон Астапович из Общества охраны памятников.

Юридически инициировать внесение изменений можно будет только после Нового года. Общество охраны памятников уже проводит анализ кодекса и разрабатывает свои предложения.