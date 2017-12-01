«Гордо отказываться от участия в Играх из солидарности? Это эффектно, но глупо» 1.12.2017, 10:12

Беларусь может занять место РФ на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может использовать мировой рейтинг при отборе недостающей команды на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане в том случае, если команда России будет не допущена.

Следовательно, существует вероятность того, что на Игры может поехать сборная Беларуси, занимающая 10-е место рейтинга — самое высокое среди стран, которые не отобрались на хоккейный олимпийский турнир.

Корреспондент "Прессбола" Вячеслав Федоренков считает, что если шанс появится, им нужно пользоваться:

- Что делать нам? Ответ прост и, по-моему, не имеет вариантов: иметь в виду и готовиться. Гордо отказываться из чувства солидарности, если дело дойдет до крайности со стороны МОКа и России? Будет эффектно (особенно с российской точки зрения), но глупо. Нет, солидарность высказать можно. Даже, наверное, нужно, тем более что это уже сделали ряд хоккейных федераций других стран. Стран — участниц хоккейного турнира, но сейчас моральное право поддержать без видимости "прогиба" есть и у нас — "бэкап номер один" как-никак. Но отказываться действительно глупо. Уже хотя бы потому, что при подобном раскладе место автоматом просто перейдет к следующей и по рейтингу, и по результатам отбора сборной — Латвии. Та точно отказываться не станет. И что мы выиграем? Даже вновь нелегионерами из чувства благодарности едва ли немедля станем.