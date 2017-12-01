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В Японии объявили день отречения императора от престола

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  • 1.12.2017, 10:20
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Император Акихито

Император Акихито добровольно уйдет на покой.

Император Японии Акихито 30 апреля 2019 года отречется от престола. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с монархом и совещания специального совета экспертов, сообщает dw.com.

Согласно нынешним планам, титул императора 1 мая 2019 года перейдет к старшему сыну Акихито, кронпринцу Нарухито. В настоящий момент Нарухито 57 лет. 83-летний Акихито стал императором в начале 1989 года.

Парламент Японии разрешил императору сложить полномочия

Решение Акихито добровольно отречься от престола, озвученное летом 2016 года, стало первым в японской истории более чем за 200 лет. Монарх обосновал свое решение преклонными годами и проблемами со здоровьем - у него диагностирован рак простаты и проблемы с сердцем. Японский парламент, приняв специальный закон, разрешил императору уйти на покой.

Отречение нынешнего императора также вызвало дискуссию в Японии о проблеме престолонаследия. По нынешним законам, императором могут быть только мужчины, хотя ранее в истории страны были и императрицы. Сейчас в списке престолонаследников трое мужчин: сам Нарухито, его младший брат принц Акисино и 11-летний принц Хисахито, сын Акисино. У самого Нарухито есть только один ребенок - дочь.


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