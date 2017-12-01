В Беларусь из Литвы пытались ввезти 40 тонн сала 4 1.12.2017, 10:23

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Груз следовал через Витебскую таможню.

Сотрудники Витебской таможни пресекли попытку незаконного перемещения более 40 тонн свиного шпика по недействительным документам, сообщает пресс-служба таможни.

Два транспортных средства с товаром «шпик свиной замороженный» следовали из Литвы через территорию ЕАЭС. При проведении таможенного контроля сотрудниками оперативно-поискового отдела было установлено, что предъявленные таможенному органу документы содержат недостоверные сведения. А именно, ветеринарные сертификаты на товар при более подробной проверке оказались недействительны.

Незаконно перемещаемый шпик общей стоимостью более 166 тысяч рублей изъят. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Не так давно Витебская таможня изъяла партию незаконно перемещаемой косметики. Напомним, что транспортное средство с товаром «косметика и парфюмерия» также следовало из Литвы на территорию ЕАЭС.