Во сколько обойдется подготовка авто к зиме – в Минске и за МКАД 1.12.2017, 10:40

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На некоторых СТО в столице можно найти цены, которые будут ниже региональных.

Месяц назад журналисты abw.by публиковали примерный список работ, которые нужно провести, чтобы подготовить автомобиль к зимнему сезону. Сегодня издание решило подсчитать, во сколько в среднем обойдется подготовка машины к зиме.

Для этого журналисты изучили цены на СТО Минска, узнали, какие акции проводят столичные станции и стоимость работ в ближайших к Минску городах. Также интересовались стоимостью шиномонтажных работ и наличием очередей. Все цены "примеряли" на бензиновый Ford Fiesta с двигателем 1.4 и железными дисками R15.

Конечно, итоговая стоимость работ будет примерной, так как список для каждого автомобиля свой, к тому же многие автомобилисты стараются максимально сэкономить и сделать что-то собственными руками, приобретая необходимые запчасти и жидкости на рынке.

Шиномонтаж

Для начала журналисты узнали, во сколько обойдется шиномонтаж у официальных дилеров. Стоимость везде указана для 4 колес с балансировкой.

В дилерском центре Volkswagen в Сухарево нам ответили, что для замены шин нужно записаться по принципу "сегодня на завтра". Специальная акция к сезонной смене шин здесь только что закончилась, и стоимость услуги составляет чуть больше 100 рублей. А в дилерском центре Mazda акционные цены пока в силе: при заключении договора хранения шин клиенту предоставляется скидка 50% на шиномонтажные работы. Стоимость договора хранения - 79,20 руб. за 6 месяцев, в результате работы по установке зимней резины обойдутся около 30 руб. за 4 колеса. Предоставляет сезонную скидку 20% на шиномонтаж и дилер Renault. Для замены колес нам также посоветовали записаться хотя бы за день до предполагаемого приезда.

Как видим, многие официальные дилеры сделали специальные скидки на замену колес в сезон. А какие цены предложат другие СТО?

На станции техобслуживания на ул. Геологической, что в Степянке, стоимость полного комплекса шиномонтажных работ с балансировкой составит 36,80 руб. за 4 колеса R15. Как указано на сайте мастерской, в данный момент у них действует акция, по которой при осуществлении балансировки клиент получает скидку 25% стоимости работ, то есть общая стоимость шиномонтажа 4 колес составит 27,60. По телефону мы поинтересовались, до какого числа действуют такие цены. Конкретную дату нам не назвали, но уточнили, что до конца недели скидку мы точно получим.

В интернет-магазине "Всеколеса" стоимость "переобувки" 4 колес R15/R16 - 44 рубля. Мастерские фирмы есть во многих частях города: Чижовка, Сухарево, центр и др. Также на сайте указано, что клиент, который приобретает шины и диски в интернет-магазине фирмы, получает скидку на шиномонтаж 25-50% в зависимости от того, где будет "переобуваться" - на разных станциях сети скидки отличаются. Чтобы узнать о возможных очередях, мы позвонили в шиномонтаж на ул. Кнорина.

"Нет у нас очередей, сезон уже закончился, сегодня было пару человек, - сказали по телефону. - Приезжать можете в любое время".

На СТО на ул. Ваупшасова можно "переобуть" 4 колеса за 26 руб. - пока это самая низкая стоимость, которую нам удалось найти.

"В эту сумму все включено, - ответил нам сотрудник. - Сейчас людей не особо много, но записаться все же нужно на завтра. Рекомендую записаться, так как вы можете приехать, и придется долго ждать: если с 9 до 11 людей практически нет, то на завтра с 11 до 13 уже все занято".

На станции в Уручье нам озвучили цену 10 руб. за колесо плюс стоимость грузов - итого за 4 колеса выйдет не меньше 40 рублей. Очереди на шиномонтаж нет, но лучше предварительно позвонить, когда решим приехать. На СТО на ул. Основателей услуга шиномонтажа с балансировкой также обойдется в 35-40 руб., ажиотажа тоже нет - приехать можно по живой очереди. Такая же стоимость выходит и на ул. Железнодорожной: без учета грузов - около 36 руб., с учетом грузов - в районе 41-42. Принимают также в любое время без записи - шиномонтаж работает круглосуточно.

СТО в Бетонном проезде (район проспектов Пушкина и Жукова) предлагает услуги шиномонтажа по цене "около 30 рублей", как сказали по телефону. Записываться на шиномонтаж не нужно, но стоит позвонить перед приездом. Примерно такую же сумму озвучили и на ул. Бабушкина - 34 руб. за 4 колеса.

Самым дешевым шиномонтажом в Минске мы бы назвали мастерскую на ул. Октябрьской - там все работы готовы сделать за 25 руб., причем, как нам сказали, это стоимость полного комплекса с балансировкой. Однако, несмотря на низкую стоимость, очередей тут тоже нет - приехать можно в любое время, желательно предварительно предупредив сотрудников.

Получается, в Минске цены на "переобувку" колеблются в пределах 25-40 руб. на СТО и доходят до 50 руб. в дилерских центрах. Получится ли сэкономить за Минской кольцевой?

В Заславле на СТО на ул. Строительной стоимость шиномонтажных работ нам озвучили в пределах 34 руб. при условии, что на автомобиле установлены стальные диски. Перед тем как туда приехать, желательно позвонить и записаться, хотя бы утром на вечер. А на ул. Советской шиномонтажные работы обойдутся порядка 36 руб. - это стоимость полного комплекса для авто на железных дисках вместе с балансировкой. Приезжать можно по живой очереди

"Сейчас желающих "переобуться" немного, ажиотажа нет", - пояснили нам.

В Молодечно цены на разных СТО различаются. На одной известной сетевой станции на ул. Дудко услуги шиномонтажа стоят 35 рублей. Чтобы здесь "переобуться", необходимо записаться заранее. На станции на ул. Нагорной стоимость услуг в пределах 28 руб. - не дешевле, чем в Минске. Очередей также нет.

"Если приедете прямо сейчас, людей у нас нет. Если планируете ближе к вечеру, лучше предварительно наберите", - предупредили нас по телефону.

Столько же просят за шиномонтаж в Бобруйске - 28-30 руб., однако дополнительно по 40 копеек за штуку придется заплатить за новые грузы.

"Если ставить "бэушные" грузы - бесплатно", - сказали нам. Работники также трудятся по живой очереди, ажиотажа в этом году нет.

Подготовка авто к сезону

Мы узнали в дилерских центрах и на других СТО Минска, во сколько обойдется комплекс подготовки автомобиля к зиме, а также сравнили эти суммы со стоимостью работ в небольших городах. Нас интересовали ценники на замену масла, проверку плотности и возможную замену антифриза, замену свечей зажигания и проводов в бензиновом автомобиле, замену топливного фильтра, проверку тормозов и "ручника" на стенде, а также проверку уровня тормозной жидкости и внешний осмотр автомобиля на подъемнике.

В минском дилерском центре Mazda до 31 декабря действует комплексная акция "Зима без забот", в рамках которой автомобилист может получить перечень услуг по диагностике своей машины. Имеются пакеты "Комфорт" и "Премиум" стоимостью 57,45 и 86,17 руб. соответственно. В них входит проверка аккумулятора, света фар, плотности антифриза, смазка уплотнителей дверей и багажника силиконом, смазка петель и замков, проверка плотности тормозной жидкости. В пакет "Премиум" дополнительно включены услуги по снятию и установка тормозных суппортов, а также контроль износа компонентов тормозной системы.

На других столичных СТО где-то тоже предлагают сезонные "пакеты", но на большинстве станций выполнят только те работы, которые необходимы конкретному авто или которые попросит сделать клиент.

На ул. Геологической в Степянке согласно прайс-листу на сайте работы по замене масла с "расходниками" мастерской будут стоить 6,99 руб. (9,99 руб., если клиент привозит свои расходные материалы). Замена охлаждающей жидкости обойдется в 29,99 руб., замена свечей зажигания на бензиновом авто - от 14, замена свечей накаливания в дизеле - от 39 рублей. Перед приездом нам посоветовали предварительно позвонить либо записаться.

СТО в Уручье предлагает диагностику от 17 рублей. Как нам пояснили по телефону, сотрудники осмотрят машину, проверят все жидкости, состояние ходовой и тормозов. Как указано на сайте, при необходимости замена антифриза обойдется от 15 руб. в зависимости от автомобиля, замена моторного масла - от 17. При необходимости свечи зажигания и провода на бензиновом авто можно заменить за 45 руб., замена топливного фильтра на Ford Fiesta стоит 27.

На станции на ул. Основателей масло заменят от 15 руб., антифриз - от 15 до 20, провода и свечи - около 20, топливный фильтр - от 15 до 25 рублей. Все цены указаны только на работы - расходные материалы оплачиваются отдельно. Записаться нужно хотя бы за пару дней до предполагаемого приезда.

На СТО на ул. Солтыса нам предложили перед зимой заменить масло, сделать диагностику подвески и развал-схождение после шиномонтажа. Несмотря на то что на сайте станции указано, что здесь оказывают и шиномонтажные услуги, по телефону нам сказали, что на данный момент этого нет. В итоге стоимость замены масла - около 20 руб., столько же придется заплатить за замену антифриза. Замена топливного фильтра при необходимости обойдется в районе 15 рублей.

СТО в Бетонном проезде работы по замене масла оценивает в 10 руб., замену тормозной жидкости - 25, замену антифриза - в 20 рублей. Замена свечей зажигания стоит около 15-18 руб., дополнительно заменить провода - еще 3-4 рубля.

На станции на ул. Бабушкина нам дали подробные цены на все работы по подготовке нашей Fiesta:

"Масло Kroon oil моторное обойдется в 62 рубля, фильтр масляный Bosch - 10, фильтр воздушный Mann - 24, фильтр салонный - 19, топливный Bosch - 19, свечи Bosch - 20 рублей за 4 штуки. Дополнительно оплачиваются все работы - полная стоимость 68 рублей. Кроме того, полный осмотр авто - проверка всех жидкостей, наличие влаги, проверка плотности антифриза и т.д. - будет стоить 32 рубля".

Большинство работ - замена свечей, топливного фильтра, масла - на СТО на ул. Октябрьской стоят в районе 10-15 рублей. На этой станции - единственной! - предложили проверить тормоза на тормозном стенде за примерно 15 руб., однако если клиент осуществляет у них ремонт, проверка будет бесплатной.

А что в регионах? Как показала практика, сэкономить и на этих работах жителям небольших городов не удастся. Озвученная стоимость замены масла в Заславле - 20 рублей. На другом СТО комплекс, состоящий из замены масла, осмотра подвески, замены всех технических жидкостей, проверки всех шлангов и приводных ремней, проверки масла в коробке передач, проверки тормозной жидкости обойдется в 40 рублей.

В Молодечно на СТО на ул. Нагорной масло и фильтр заменит бесплатно при условии, что клиент приобретет их на месте.

"Стоимость масла и фильтра сказать не могу, у нас много разных фирм, все зависит от того, какие вы выберете", - ответили там.

Также на станции готовы бесплатно осмотреть подвеску при условии выполнения у них ремонта. Замену антифриза нам по телефону оценили в 12 руб., проводов и свечей зажигания - 15. На другой СТО полный комплекс работ по подготовке авто к зиме с материалами будет стоить 190-200 рублей. В него входит замена масла, воздушного и салонного фильтров, а также замена свечей, шиномонтаж (с шинами клиента).

В Бобруйске стоимость работ, по нашим наблюдениям, оказалась самой низкой - около 10 руб. за один вид.

"Замена масла обойдется от 10 рублей, замена свечей и проводов - тоже рублей 10. Жидкости также посмотрим", - сказали нам.

Для наглядности полученные данные журналисты собрали в таблицу:

Подводя итог, можно сказать, что ехать за кольцевую в поисках дешевого сервиса не стоит, - на некоторых СТО в Минске можно найти цены, которые будут ниже региональных. А в целом надо быть готовым, что общая стоимость только работ по подготовке машины к зиме составит около 100-150 рублей.