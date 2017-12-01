Путин – иллюзионист 4 Игорь Яковенко, kasparov.ru

1.12.2017, 11:12

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В последние дни президент России Владимир Путин был очень занят.

Он совершал чудеса сам и требовал их от окружающих. Окружающие выражали готовность. Например, когда Путин заявил, что с января 2018 года семьи будут получать по 10,5 тысяч рублей за первого ребенка, что потребует 500 миллиардов рублей на ближайшие три года, вице-премьер Ольга Голодец тут же радостно сообщила, что, конечно, деньги есть, бюджет уже пересмотрели и все всё получат немедленно. Буквально только что по телеканалу "Россия-1" был торжественно презентован бюджет на 2018 год и депутат Макаров гордо назвал его "бюджетом здравого смысла", уверяя, что там все копеечка в копеечку сходится. Теперь вот по слову Путина все вмиг изменилось, и обнаружились сотни миллиардов, которые можно потратить на демографию. Видимо, "здравый смысл" - это когда цифры в бюджете не имеют никакого значения, а президент может творить чудеса, вынимая полтриллиона рублей буквально из воздуха.

Еще одно чудо Путин совершил на встрече с железнодорожниками станции "Москва-Киевская", которым назвал главное событие 2017 года. Оказалось, что это – рост экономики и улучшение показателей уровня жизни людей. Путин сообщил, что доходы граждан увеличились на 3%. И это, действительно, чудо, поскольку вот только что глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации, сообщила сенаторам, что реальные доходы снизились на 1,3% к уровню прошлого года. Примерно такие же цифры снижения доходов россиян зафиксировал и Всемирный банк в своем очередном докладе. Таким образом, можно зафиксировать, что Путин одним усилием воли способен остановить падение доходов граждан и заставить их расти.

Свои чудотворные способности Путин использует не только в экономике, но и в управлении историей и кинематографом. Это проявилось во время просмотра фильма "Легенда о Коловрате", который Путину очень понравился и он сказал, что "фильм берет за душу". А до просмотра Путин встретился с одним из авторов фильма, который объяснил Путину, что в фильме хан Батый был так восхищен мужеством Евпатия Коловрата, что велел его похоронить с почестями. Путин на это благосклонно покивал, но потребовал, чтобы в следующем фильме было показано, как наши воины хоронят врагов, а не наоборот. Все вокруг радостно согласились, что такой фильм надо немедленно снять, а на лице министра культуры Мединского было крупными буквами написано, что в древнюю историю подведомственной страны будут срочно внесены поправки. Это явно коснется событий 1237 года, изложенных в "Повести о взятии Рязани Батыем", а сам этот памятник древнерусской литературы будет переписан таким образом, чтобы не Батый хоронил Коловрата, а Коловрат Батыя.

Сотворение чудес требует соответствующей атмосферы. Поэтому чудотворцы так старательно уклоняются от предложений сотворить чудо в лабораторных условиях в присутствии ученых. Чуду необходима вера. Атмосферу веры в чудо в России создает телевизор. В нем чудеса творятся ежедневно 24 часа в сутки.

В программе "Вечер" Владимира Соловьева от 29.11.2017 творились чудеса вокруг США и их коварных замыслов в отношении России. Соловьев начал свою программу с заявления, что в США наступил сталинизм. Это Соловьеву стало ясно после известия о том, что некоторые конгрессмены США предлагают ввести санкции против детей некоторых российских чиновников и олигархов из числа близкого окружения Путина. Речь идет далеко не о всей "золотой молодежи" из России, проживающей на Западе, а только о тех молодых россиянах, которые получили высокие должности благодаря близости их родителей к Путину и участию в его преступной деятельности. Иными словами речь идет о разрушении той модели жизни, когда папа усиленно вредит Западу, а его дети пользуются благами, этим самым Западом предоставленными.

Когда Соловьев заявил, что в США наступил сталинизм, американский эксперт Ариэль Коэн иронически спросил: "Что, и в лагеря будут бросать?". Он не учел того, что в российском телевизоре могут шутить только патриоты, а любые иностранные шутки воспринимаются сурово. И в этот раз на иронию Коэна Соловьев свирепо отозвался: "Да, будут бросать в лагеря, если смогут арестовать!". А политолог Андрей Сидоров радостно сообщил, что первые лагеря были созданы именно в США. Вообще, с этим политологом Сидоровым американцу Коэну крупно не повезло, поскольку Сидоров явно был нацелен на то, чтобы действовать в отношении Коэна так, как Глеб Капустин из шукшинского рассказа "Срезал" действовал в отношении заезжавших в его деревню городских "образованцев". "У вас общество неизвестно на чем основано!" - обвинил политолог Сидоров американского коллегу. А когда Коэн растерянно сказал, что у них общество основано на Конституции, Сидоров страшно обрадовался и стал требовать, чтобы Коэн немедленно процитировал первую статью этой самой Конституции. Коэн начал было что-то говорить про полномочия Конгресса, но Сидоров стал вопить, чтобы Коэн процитировал часть 8-ю первой статьи. "Нет, вы восьмую часть огласите!" - орал Сидоров, и поскольку Коэн растерялся, Сидоров закатил глаза и обличающим тоном продекламировал: "Объявлять войны, выдавать свидетельства на каперство и репрессалии и устанавливать правила относительно захвата трофеев на суше и на воде". Было видно, что политолог Сидоров всю ночь учил именно 8-ю часть первой статьи Конституции США, которая была принята 230 лет назад, и сейчас наслаждался своим триумфом.

Америка была посрамлена, но успех политолога Сидорова надо было закрепить и развить. И на добивание Америки ринулись политологи Судаков и Михеев. Политолог Судаков уличил США в том, что они "играют только на свой карман". Неугомонный Коэн решил еще раз попробовать иронизировать и спросил Судакова: "Газету "Правда" пересказываете?". В ответ Судаков и Соловьев заорали свирепым хором: "Да, пересказываем! А что, надо пересказывать Вашингтон пост?".

Политолог Михеев был, как всегда, стремителен, отрывист, лют и метафоричен. "Ситуация на Украине – следствие хаоса!". "В этом хаосе мы могли бы на эту Америку забить болт с прибором, если бы в России не было бы рабов всей этой вашей белиберды, ваших технологий и прочего!". Американец Коэн снова попытался иронизировать и предложил Михееву взять соху и идти пахать. Михеев соху брать отказался, и заорал, что пусть американец дает советы у себя дома, а здесь в них не нуждаются. Зато замечания Соловьева, которые носили глубокий и содержательный характер, были восприняты Михеевым с пониманием. Проанализировав предложения Михеева, Соловьев внес в них технологические коррективы и предложил "болт забить, а прибор положить", аргументируя это своей многолетней практикой в подобных процедурах. Эти поправки были встречены аплодисментами.

Затем, все принялись обсуждать меры противодействия цветным революциям и дружно согласились с тем, что это зло, которое надо не допускать ни в коем случае, а особенно следует не допускать его в России. Для подтверждения этой истины политолог Алексей Мартынов привел два ярких примера. В одном случае страна подавила цветную революцию, и было ей счастье. И качестве примера такой счастливой страны политолог Мартынов привел Узбекистан, который по убеждению политолога, теперь успешно развивается. В качестве примера несчастной страны, которая не догадалась подавить у себя цветную революцию, политолог Мартынов назвал Польшу. "У вас политзаключенные есть!" - с возмущенным видом уличил Мартынов польского журналиста Якуба Корейбу. И продолжил: "Вы самая нищая страна Европы!".

Итак, подведем итоги. Узбекистан – свободная и бурно развивающаяся страна. Нищая Польша задыхается под гнетом тоталитаризма. Евпатий Коловрат победил хана Батыя и похоронил его с почестями. Американские технологии – белиберда. Конгресс США до сих пор выдает свидетельства на каперство и в США наступил сталинизм. Доходы граждан России растут, несмотря на всю ложь главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, явно подкупленной Всемирным банком. Да, чтобы не забыть: последнего царя убили евреи для своих кровавых ритуалов, а ракета-носитель нашей космической станции упала из-за недоработки РПЦ, представитель которой ее освятил с небрежением. Добро пожаловать в Россию, стоящую накануне очередного чудесного президентства Владимира Путина.

Игорь Яковенко, kasparov.ru