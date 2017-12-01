Алесь Евдахо: Именно общественная поддержка решила «дело патриотов» 1.12.2017, 11:25

Алесь Евдахо

Фото: «Радыё Свабода»

Патриот получил более 350 писем от солидарных с ним белорусов.

27 ноября было прекращено уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона». Материалы дела переданы в прокуратуру. Об этом заявил 30 ноября глава СК Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве.

Корреспондент «Радыё Рацыя» пообщался с одним из бывших фигурантов по этому делу Алесем Евдахо.

- Основной вопрос, который возникает в связи с последними новостями о прекращении так называемого дела «Белого легиона» - что это вообще было и ради чего? Добились своих целей те, кто это дело начал?

- На самом деле мне неизвестно, что они имели целью и достигли ли ее. Но если говорить, о запугивании перед 25 марта, то я думаю, добились. Если что-то другое, то мне неизвестно.

- То есть, скорее всего, у них были просчитаны в планах эти даты - начать дело перед Днем Воли, а закончить - перед самой зимой? Или это решалось как-то стихийно?

- К сожалению, об этом у меня нет никакой информации. Можно только догадываться.

- Если бы поведение фигурантов этого дела было бы другими, например, если бы вы начали сотрудничество со следствием, были бы другие результаты?

- В том русле, в котором от нас хотели, то это были бы клевета на самих себя, а не сотрудничество. То, о чем меня спрашивали, я все рассказывал. У меня не было никаких секретов от следствия.

- Чувствовали ли вы общественную поддержку, находясь под арестом? Сколько писем вы получили?

- Конечно, чувствовал. Писем получил может где-то 350.

- Сейчас многие спрашивают у фигурантов дела о компенсации. Дмитрий Дашкевич сказал, что не будет этим заниматься. Какие планы у вас?

- Пока я об этом не думал. У меня еще нет никакого документального подтверждения, что дело закончено, мне совершенно не вернули вещи, которые были изъяты во время обыска и ареста. Поэтому об этом еще рано говорить.

- Чем вы занимаетесь сейчас? Повлияло эта пауза в на вашу жизнь?

- Как-то повлияло, но кардинальным образом нет. Продолжаю заниматься тем же – распространением книг. И сейчас работаю в прежнем режиме, как мне кажется.