Как СССР напал на Финляндию 16 Максим Мирович

1.12.2017, 11:40

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78 лет назад началась советско-финская война, названная позже «Зимней войной».

Всю осень 1939 года СССР вел переговоры с правительством Финляндии о передаче части финской территории в состав СССР, а после получения отказа — ввел войска, а также создал марионеточную "Финскую Народную Республику", которая должна была заменить законное правительство Финляндии.

В какой-то степени "Зимняя война" коснулась и моей семьи — после школы у моей бабушки был молодой человек, с которым они собирались пожениться. Осенью 1939 года его забрали в РККА и отправили на войну, где он и погиб, замерзнув в финском лесу. Позже бабушка вышла замуж, но как я узнал уже позже — всю жизнь помнила о той своей первой (и, может быть, единственной настоящей) любви.

В сегодняшнем посте — рассказ о том, как СССР напал на Финляндию.

Для начала, как водится, немного истории. В 1917 году, в следствии распада Российской империи Финляндия стала независимым государством. Отношения с СССР оставались напряженными — в СССР власти Финляндии называли "белофиннами" и продолжали воспринимать Финляндию как часть утраченной территории. Кстати, сам термин "белофинны" (точно так же, как и "белополяки") это простой пропагандистскй штамп — очевидно, что под ним подразумевали "противников красных", т.е. таких же, как и "белогвардейцы" во времена Гражданской войны. Но белое движение и белогвардейцы выступали за единую и неделимую Российскую империю и не признавали никакой независимой Польши и Финляндии — так что называть финских сторонников независимости "белофиннами" — это нонсенс.

На протяжении практически всех тридцатых годов СССР лез к Финляндии с инициативами, предлагая "передвинуть границу" и передать часть территории в состав СССР, а также позволить разместить на своей территории советские военные базы. Финны не соглашались на советские условия — отчасти потому, что СССР требовал отдать стратегически важную "Линию Маннергейма", которая позже сыграла решающую роль в обороне Финляндии, под предлогом опасности нападения — "ваши заборы смотрят на нас как-то недружелюбно!" Последние переговоры, прошедшие в Москве 3 ноября 1939 года, закончились ничем — правительство Финляндии твердо стояло на принципе территориальной неделимости страны.

26 ноября, после небольшого затишья, в газете "Правда" появляется статья "Шут гороховый на посту премьера", с которой стартовала антифинская пропагандистская компания — финны тут же стали "белофиннами", "недобитой белогвардейщиной", в общем очередными кровными врагами.

26 ноября 1939 года произошел так называемый "Майнильский инцидент" — РККА обстреляла советскую деревню Майнила, в чем обвинила финнов, и через четыре дня СССР начал войну. На фото — советские танки в районе Линии Маннергейма:

02. Что интересно, советская пропаганда особо не афишировала Майнильский инцидент как повод для начала войны, как собственно почти и не употреблялось слово "война" — советским гражданам рассказывали, что Советский Союз совершает великий освободительный поход в Финляндию, чтобы помочь финским рабочим и крестьянам свергнуть гнет капиталистов. Ярким примером советской пропаганды тех лет стала песня "Принимай нас, Суоми-красавица" с такими словами:

"Мы приходим помочь вам расправиться,

Расплатиться с лихвой за позор

Принимай нас, Суоми-красавица,

В ожерелье прозрачных озер!

Ломят танки широкие просеки,

Самолеты кружат в облаках,

Невысокое солнышко осени

Зажигает огни на штыках.

Мы привыкли брататься с победами

И опять мы проносим в бою

По дорогам, исхоженным дедами,

Краснозвездную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывайте ж теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!"

Деды, танки, все дела, все как положено) Кстати, судя по "невысокому солнышку осени" в тексте — СССР планировал начать войну несколько раньше, в разгар осени, а не в последний день. А вот так "запутанный финляндский народ" встречал великих освободителей, это финский приграничный патруль на лыжах — финских солдат было примерно в два раза меньше, чем советских, но зато они были лучше подготовлены:

03. Дальше будет интересно, следите за руками, как говорится) 1 декабря 1939 года в газете "Правда" было напечатано сообщение, в котором говорилось о том, что в Финляндии образована "Финляндская Народная Республика", во главе которого стоит "правительство финляндского народа". Уже 2-го декабря правительство этой "республики" было приглашено в Москву, где сразу же же подписало все договоры на условиях СССР, заключили "договор о взаимопомощи и дружбе" и тут же согласились передать в СССР все затребованные территории.

То есть фактически на территории Финляндии была создана виртуальная республика от имени которой заключались все договора на условиях, необходимых СССР. Параллельно с этим началось формирование "Финской народной армии", эта "народная" армия должна была заменить оккупационные части Красной Армии и "водрузить красный флаг в Хельсинки". Повсюду распускались слухи, что настоящая армия независимой Финляндии вот-вот капитулирует, а настоящее правительство вот-вот бежит, если уже не бежало.

Финны, тем временем, довольно успешно продолжали сдерживать наступление советских войск, на фото — пулеметное гнездо на линии Маннергейма.

04. Горнострелковые части финских войск — фактический "спецназ" тех лет, предназначенный для разведки и точечных ударных операций.

05. В финскую армию для защиты Финляндии записывалось множество добровольцев — многие из них умели хорошо стрелять, плюс отлично знали все окольные тропы. На фото — обычный гражданский автобус привозит добровольцев на линию фронта, люди переодеваются в зимний камуфляж и встают на лыжи:

06. Гражданский автомобиль, приспособленный добровольцами для военных нужд. Для более скрытного перемещения в условиях зимнего леса автомобиль закамуфлировали белой краской. На таких автомобилях на фронт подвозили людей, а также продукты и теплые вещи.

07. Тема с "Народной Республикой" завяла достаточно быстро, так как финны довольно успешно сдерживали натиск советских войск, и в целом народ не поддержал правительство "Народной Республики". С 25 января правительство СССР решило больше не упоминать про "Народную Республику" и признало правительство в Хельсинки законным правительством Финляндии — в общем, поматросили и бросили.

На фото — финские солдаты на позициях в лесных землянках:

08. Снабжение полевых частей — местные финны привозят провиант и теплые вещи на боевые позиции.

09. Телега снабжения в лесу:

10. Финские "отряды-призраки", что появлялись как бы из ниоткуда:

11. 30 ноября 1939 года над Хельсинки появились советские самолеты, из них сперва посыпались листовки с таким текстом — "Вам известно, что у нас есть хлеб — вы ее будете голодать. Советская Россия не причинит вреда финскому народу. Правительство ведет вас к катастрофе". В тот же день вслед за листовками на город посыпались фугасные и зажигательные бомбы.

12. Центр Хельсинки горел, подожженный "зажигалами". Около 50 бомб урало на улицу Фредериксгатан, где было полностью разрушено огромное здание технологического института и несколько пяти-шестиэтажных домов, горели автомобили.

13. Сгоревшие дома на улице Федериксгатан, пожарные разбирают задымленные завалы:

14. От бомбардировок люди прятались в близлежащих лесах:

15. Финская мать с сыном в лесу в пригороде Хельсинки. Всего от советских бомбардировок в городе погибло около 1000 человек.

16. Руины Хельсинки. Выступая в международной прессе, тогдашний министр иностранных дел Молотов рассказывал, что советские самолеты сбрасывают не бомбы, а только листовки и гуманитарную помощь.

17. К концу декабря стало ясно, что "блицкрига" у РККА не получилось, войска завязли и перешли к позиционным боевым действиям. Финны применяли тактику партизанских отрядов — нападали небольшими группами лыжников, после чего растворялись в лесу. Плюс у советских войск было все очень плохо со снабжением.

18. Финский доброволец на велосипеде:

19. Финские фортификации на Линии Маннергейма, остатки ДОТ-ов "первого поколения" (построенных в начале 1920-х).

20. Политрук накручивает советских солдат против "белофиннов". Кстати, обратите внимание на каски — на фото сплошь шлемы СШ-36, или же в просторечьи "халкинголки". Такие шлемы сплошь применялись и во время войны 1941-45 годов, но практически никогда не показывались в военных художественных фильмах, видимо из-за сходства с немецкими шлемами.

21. Финские солдаты на позициях:

22. Погибшие советские солдаты. Многие погибших на той войне, кстати, не пали в боях, а умерли от переохлаждения.

23. Пленные советские солдаты у финнов. Интересно, есть ли статистика, сколько из пленных пожелало остаться в Финляндии?

24. Густав Маннергейм (слева), отвечающий за оборону Финляндии.

По итогам мирного договора, поставившего точку в этой никому не нужной войне, СССР обзавелся мизерными по размеру территориями, потеряв 65384 человека убитыми, 248.000 больными, ранеными и обмороженными, в госпиталях умер 15.921 человек, пропало без вести 14043 человека.

Максим Мирович, livejournal.com