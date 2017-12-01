Белорусскоязычный рэпер Вожык примет участие в отборе на «Евровидение» 1 1.12.2017, 11:43

Международный конкурс «Евровидение 2018» состоится в Лиссабоне.

Белорусский рэпер Змицер Вожык планирует принять участие в национальном отборе на музыкальный конкурс Евровидение. Он подготовил песню в стиле фолк-хип-хоп, передает «Радыё Рацыя».

Как рассказал рэпер Вожык, песня называется "Забі, Божа":

- Я нашел записанную в Сенно 20-ть лет тому назад песню, это жнивная песня о том, как девушку отдали за нелюбимого. Она очень переживает, скучает и говорит, что не хочет домой, что хочет остаться в поле и проклинает своих родственников. Мне показалось, что это очень необычная для белорусского фольклора песня. Обычно там свекровь в центре внимания, а тут проклятие всей семьи, причем такой проклятие, что там девушка просит убить их всех.

Международный конкурс "Евровидение 2018" состоится в Лиссабоне в мае. Беларусь пока не объявила национальный отбор на участие в конкурсе.