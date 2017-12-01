Операция по спасению экипажа аргентинской подлодки прекращена 1 1.12.2017, 11:52

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Фото: AP

Аргентина объявила о прекращении поиска 44 моряков с пропавшей подлодки «Сан-Хуан».

Аргентинские военные прекращают операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки San Juan, которая пропала в водах Южной Атлантики в середине ноября. Тем не менее власти продолжат поиск самой субмарины, пишет rbc.ru.

Аргентина прекращает операцию по спасению 44 моряков пропавшей подводной лодки San Juan, но, несмотря на это, продолжит поиски самой субмарины, которая перестала выходить на связь 15 ноября. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на официального представителя ВМС страны Энрике Бальби.

В ходе пресс-конференции он отметил, что время поиска экипажа подлодки было превышено в два раза от планируемого и в целом возможного, но за 15 дней операции военные и спасатели из порядка 18 стран не смогли выявить никаких следов пропавшей субмарины. Бальби подчеркнул, что поиски продолжатся на морском дне, но с изменением ресурсной базы.

Ранее, 27 ноября, Бальби допустил, что моряки все еще живы и аргентинские военные не теряют надежды найти подводников живыми.

Дизельная подводная лодка аргентинского флота San Juan TR-1700 перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся всего 44 человека. Она следовала из южного аргентинского порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. Последнее подтвержденное местоположение субмарины удалось установить в первой половине дня 15 ноября в 432 км от южного атлантического побережья Аргентины.