Украинский эксперт: Туговато у Лукашенко с кадрами 3 1.12.2017, 12:07

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Дело Шаройко сшито теми же белыми нитками, что и все политические дела в Беларуси.

На днях "белорусский филиал Лубянки" предъявил обвинения в шпионаже украинскому журналисту Павлу Шаройко. Как говорится, скоропостижно. Быстрым на расправу будет и суд, такой же "объективный" как и в России. Об этом, а также о том, почему у Александра Лукашенко молчат о военной угрозе для Украины из Беларуси, пишет военный обозреватель и главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин в блоге для "Апострофа".

Предъявленное в вину Павлу не выдерживает критики. И ставит под сомнение саму возможность работы иностранных журналистов в авторитарной Беларуси. Пропагандистская российско-белорусская машина моментально превращает контакты 16 человек, вроде как найденные у Шаройко, в "шпионскую сеть".

По словам белорусской гэбни, людей "могли использовать "втемную", когда агент-поставщик информации и не догадывается, кому и зачем выдает сведения". Могли бы и покреативить. Например, найти среди визиток у Паши помеченные зеленой точечкой и предъявить в качестве неоспоримого доказательства вины. А то какой-то совсем неподготовленный разведчик выходит – списки агентурной сети на бумажке пишет. Все-таки военное училище заканчивал. Там такому не учат.

Видно туговато у Лукашенко с кадрами. Несколько лет позволяли Павлу вить агентурную сеть из, как они пишут, "агентов-поставщиков". Шаройко очень старался. Скрупулезно, на одном и том же листе, прямо у них под носом кропал списки. При этом был чрезвычайно осторожен - к секретоносителям клинья не подбивал. Довольствовался лицами, владеющими и оперирующими открытыми фактами. Основным звеном получения информации. Для журналиста.

А белорусские гэбилы выдали это за высший пилотаж разведки – никуда не проникать, секреты не выведывать, на процессы в стране пребывания не влиять.

Теперь "шпионаж" могут пришить любому работающему в стране корреспонденту, который заговорит с местным жителем или, не дай Бог, сохранит его контакты.

Конечно, можно все списать на несостоятельность белорусских пропагандистов. Это, конечно, присутствует. Но, объективности ради, следует отметить, что им действительно пришлось трудно. Ведь настоящих фактов против Павла нету.

А желание тоталитарного режима Лукашенко под кураторством российских спецслужб дискредитировать Украину и прикрыть свои преступления очень велико. Ведь Павел по заданию "Украинского радио" участвовал в журналистском расследовании по исчезновению в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба. Двух диктаторов вряд ли обрадовало обнародование фактов, найденных журналистами на эту тему.

Вот послушная клика гэбистских пропагандистов и запустила в ход всю свою мощь. С четким посылом для медийщиков - бойся сюда ехать, здесь тебе работать не дадут, а фомам неверующим все популярно объяснят в "американке". Где ты на себя не только завоз в страну "каларадскаго жука" возьмешь…

Показательно, почему в эту историю решили вплести наш волонтерский проект "ИС". В странах с диктаторскими режимами не в состоянии осознать, что очищающее себя от совка общество может в кризисный момент мобилизоваться и подменить неработающие институты власти, как это произошло с нами в самом начале российской агрессии. Но тоталитарные режимы порождают изменение сознания индивидуумов. Это часто приводит к проявлениям психической патологии по шизофреническому типу. Она проявляется клинически в том, что больные склонны строить свои версии событий и, основываясь на них, связывать в логическую цепь реально не связанные между собой факты, явления и так далее.

Будучи не в состоянии осознать, диктаторы в состоянии определить все то, что способно укреплять демократию и нести правду, как основную угрозу для своего существования. Поэтому в данном случае белогэбня получила приказ стрелять дуплетом: дискредитировать украинского журналиста, а заодно и попытаться задеть украинский информационный проект, раскрывающий миру глаза на российскую агрессию.

Кстати, мы так и не получили ответа о содержании якобы переданных Павлу документов (напомню, что в автомобиль их подбросили, - авт.). Действительно ли наши северные соседи составляют планы размещения российских войск для последующей агрессии против Украины? Эту острую тему белорусская пропагандистская машина почему-то решила обойти, сработав по принципу "сам дурак".

По устоявшейся практике "шпионских скандалов", их фигурантов после вынесения приговоров обменивают. В случае такой политической сделки Павла Шаройко поменяют на задержанного нашими спецслужбами в июне гражданина Беларуси.