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Видеофакт. В Барановичах дорогу «посыпали» зерном

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  • 1.12.2017, 12:11
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Одна из улиц Барановичей на протяжении 200 метров была усыпана зерном.

Пользователь с ником CLEPTIC 29 ноября разместил на YouTube видео со своего регистратора, как на улице Пролетарской на протяжении примерно 200 метров дорога была усыпана зерном, пишет intex-press.by.

Автор ролика сначала подумал, что дорогу посыпали опилками, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это зерно. В конце ролика видно, что возле остановки «Завод станкопринадлежностей» стоит грузовой автомобиль с полуприцепом, а рядом с ним работает погрузчик.

Сколько зерна высыпалось из прицепа и по какой причине, неизвестно.


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