Бери шинель, пошли домой… 4 Константин Скуратович, «Белрынок»

1.12.2017, 12:21

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Константин Скуратович

С декретом №3 все начиналось грозно, а заканчивается банально.

Не часто, но такое случалось. Например, в старых газетах в качестве забавного казуса рассказывалось о том, как некий британец написал возлюбленной немке письмо с предложением руки и сердца. И ответ получил: «Согласна!». Но через полвека, когда случились две мировые войны и несколько революций.

Почта подвела. Сначала немецкая, а после английская.

Хорошо, но не тот случай, когда можно сказать — лучше позже, чем никогда. Впрочем, эту тему и сегодня плодотворно используют сериалы и телешоу.

Обычный сюжет: тетушка получает весточку о предстоящей свадьбе родного племянника, тут же посылает поздравительную телеграмму и извиняется, что приехать не может. Мол, родной колхоз вырастил невиданный урожай, и его, кровь из носа, надо убрать до дождя. А для этого в поля выгнали не только селян, но и всех, способных держать в руках кто молот, а кто серп.

В общем, орудие сельскохозяйственного труда. Разумеется, несколько недель местные органы бездействовали. Как в известном советском плакате — райком закрыт, все ушли на фронт. Все почтальоны тоже ушли, в результате ответная телеграмма пришла к адресату, когда молодожены успели разругаться, развестись, разделить нажитое совместно имущество, детей, которые успели родить своих детей — внуков бывших молодоженов.

И вот в студии через много лет тетушка и племянник встречаются. Узнают другу друга, плачут и радуются.

Библейская история: внуки родили правнуков, правнуки расселились по разным странам и континентам, и знать не знают, что первопричиной их реальной истории является некогда невиданный урожай, полученный однажды в одном обычном колхозе.

Все в итоге забывается.

Ну, кто, например, помнит, о чем говорил руководитель государства, излагая свое видение на совершенствование декрета № 3? А ведь произносимое им более полгода назад и сегодня могло бы вызвать интерес публики. Например, такое: «Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе».

Первое, что приходит в голову, страсти по «человеческой комедии». Вспоминаются «блестящие и нищие куртизанки», которых наш обеспокоенный социальной справедливостью народ называет не просто, а очень просто… Он солидарен с руководителем: выгнать этих жриц из будуаров в поля и на фермы, в конструкторские бюро, определить в контролеры общественного транспорта.

А еще было сказано, что они могут «откупиться». Но лучше бы они работали: «Я не хочу называть конкретные фамилии. Полковник Шпегун должен взять этот вопрос лично на контроль и мне доложить после 1 апреля». В прессе, по крайней мере, не сообщалось, успел ли силовик-аналитик из АОЦ вовремя взять этот вопрос под контроль или нет. Вроде бы перед АОЦ поставлены иные задачи, которые решаются аналитиками обновленного состава.

Но доподлинно известно, что ажиотажа с трудоустройством лиц, перечисленным руководителем, на официальные вакансии службы занятости не было. Ведь «значимые в стране люди» всегда безотказны в поиске «теплых местечек» своим людям. Не только в Беларуси, об этом писал еще Грибоедов. Принципиальное отличие — в современном обществе при исключительно высокой занятости женщин в экономике, любовники очень часто находят друг друга на работе, а тема руководителя и секретарши давно стала фольклорной.

Для социальной интерпретации «производственных отношений» по этому поводу достаточно вспомнить два народных фильма Рязанова. Первый так и называется — «Служебный роман», второй — «Гараж», в котором показаны страсти по поводу справедливого раздела общего добра между условными сотрудниками условного НИИ, действующих по правилам жанра. Есть и любовь, и коварство, и благородство, и подлость.

Со школьных лет всем известно, что эти проблемы всегда разрешаются тем или иным образом в литературе, а в жизни никогда. Вероятно поэтому в новой редакции декрета базовый его принцип «не работающий да не ест, а если ест, то должен платить не только за еду, но и за не работу», меняется на принцип «не работающий полностью оплачивает субсидируемые государству услуги».

Это тоже достаточно сложная социальная технология, не применяемая нигде в мире. Например, везде в большинстве стран существует страховая медицина, страхование по безработице, пенсионное страхование и прочие вещи, которые совершенно точно определяют регламент, характер и стоимость страховых выплат. У нас же этого нет.

Но есть, например гарантированное конституционное право граждан на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Или, допустим, услуги ЖКХ оплачиваются домохозяйствами, то есть всеми домочадцами на основании взаимной договоренности между собой. И если вдруг большинство домочадцев окажутся безработными, право на субсидированные услуги сохранится за тем единственным, кто работает, учится, служит в армии, получает женское пособие, пенсию.

В общем, ситуация сложная, а работа по отработке регламента, тем паче. С учетом грядущего установления цен на услуги для населения в 100% затрат ЖКХ на их производство, затея малопродуктивная. Ведь те, кто не сможет платить, их не оплатит. В отношении этих лиц применяются уже существующие процедуры. А что касается «жен, супруг, любовников и любовниц», то содержание их в любом государстве обеспечивают сами «заметные или менее заметные», но всегда состоятельные лица. При этом их «облико морале» официально не обсуждается, если они свои человеческие слабости не оплачивают из казны.

Иными словами, новая концепция декрета № 3, которая якобы должна будет побуждать граждан к поиску работы, позволяет свободно людям состоятельным иметь любовниц и содержать их. По потребности и по карману.

Начиналось все грозно, а заканчивается банально. Как в том письме, которое нашло адресат через полвека, где доказывается, что люди остаются людьми. Да, бывают, потрясения, но войны заканчиваются миром.

Как пел Окуджава: «Бери шинель, пошли домой»…

Константин Скуратович, «Белрынок»