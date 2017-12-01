В Луганске сейчас происходит крайне интересная история 1.12.2017, 12:32

6,062

Илья Пономарев

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Как арест путинского олигарха отозвался на «ЛНР».

Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев в первой части интервью "Апострофу" рассказал, как задержание российского олигарха, члена Совфеда РФ Сулеймана Керимова во Франции связано с американскими санкциями против РФ, какое отношение миллиардер имеет к так называемой ЛНР, а также о чем свидетельствуют последние события в оккупированном Луганске, повлекшие замену главаря самопровозглашенной "республики".

- Хотелось бы начать с новости, которую обсуждают не только в России, но и в Украине, а именно – с задержания российского предпринимателя Сулеймана Керимова во Франции. Что вы об этом думаете? И интересно, знакомы ли вы с ним лично?

- Да, я с ним знаком. Не близко, а, что называется, встречались несколько раз. Он сенатор в России. И, конечно, это задержание произвело эффект ядерной бомбы среди российской элиты, потому что сейчас, наверное, нет ни одного человека с более-менее значимыми деньгами в России, который бы эту тему не обсуждал.

Это не первое задержание такого знакового россиянина во Франции. И как раз люди говорят, что все задержания, которые до сих пор случались, так или иначе, случались, предположительно, по наводке Кремля. Во всяком случае, по наводке, приходящей из России. И каждый раз это заканчивалось для человека каким-то серьезным переделом собственности.

В 2007 году, например, был задержан Михаил Прохоров. Закончилось это тем, что он должен был отдать "Норильский никель". В 2013 году был задержан бывший вице-губернатор Московской области Алексей Кузнецов. И закончилось это чем? Такая была у нас влиятельная фигура – Борис Громов, генерал, командующий советской армией в Афганистане, популярная армейская фигура. Он возглавлял Московскую область, и его не решались снять просто так с должности. Но в итоге он ушел в отставку, а на его место назначили Сергея Шойгу, нынешнего министра обороны.

Были и другие случаи, это все показывает, что это не случайно. Конечно, говорят про разные версии, которые связаны с задержанием Керимова…

- Официальная версия, например, за неуплату налогов. А что же на самом деле?

- Что ему вменяют – известно. Вопрос: что является причиной, потому что он туда ездил постоянно, во Францию. Даже он попадал в очень резонансную автокатастрофу с Тиной Канделаки, которая была потом долгое время главной новостью нашей гламурной тусовки. Могло бы это произойти и раньше, тем более, что Керимов по российскому закону должен был все свои активы переоформить на слепой траст, так же, как и у вас. Он это сделал, была создана специальная компания в Швейцарии, которая называется Suleyman Kerimov Foundation. Швейцарский человек, достаточно известный, эту компанию возглавляет. Эти виллы, на которые он приезжал и из-за которых ему предъявили это обвинение, принадлежат формально не ему, а вот этому самому фонду, в который он передал все свои активы. А его состояние сейчас оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

И французы зацепились вот за что (это уже практически стало мемом): счет за занавески на этих самых виллах составил 580 000 евро. И французские полицейские – это же не российские и даже не украинские налоговики. Занавески за 580 000 евро – там такого не понимают, и поэтому решили, что это отмывание денег. На этом основании Керимов и был задержан.

Я два слова буквально скажу, кто такой Керимов. Он в России долгое время считался человеком аполитичным. Причем он был не очень крупным дагестанским предпринимателем. Дагестан – очень неспокойный регион, люди оттуда, как правило, очень горячие и неспокойные. Он был нефтетрейдером – достаточно стандартный бизнес, которым занимаются эти люди. Потом он начал скупать акции "Газпрома" и заимствовать у банков деньги на покупку акций "Газпрома". Выстроил такую, можно сказать, пирамиду, стал крупнейшим частным владельцем акций "Газпрома". Тогда существовала диспропорция по курсу акций, которые продавались на Западе и в России. Вот он набирал пакет в России, а потом, когда произошла либерализация и курсы уровнялись, он на этом заработал много денег. И эти деньги тут же вывел из России и вложил на Западе. Количество этих денег, чтобы вы понимали, порядка 20 млрд долларов. Просто огромнейшие деньги на этом были заработаны. Он покупал западные активы. Проблема в том, что это он начал делать в 2007 году, когда начинался финансовый кризис. Он как раз произвел вложение – тут финансовый кризис, акции рухнули, и он их все потерял. Совокупные потери его были около 20 млрд долларов.

На тот момент люди, приближенные к российскому государству, ему протянули руку помощи, спасли. И с этого момента он начал делать разнообразные услуги (в основном международного характера, поскольку собирался сам как-то отползать на Запад) в интересах Кремля. Услуг этих было много, но самая резонансная история – когда он ставил под контроль одно из ключевых белорусских предприятий "Беларуськалий", из-за чего возник серьезный конфликт с [президентом Беларуси Александром] Лукашенко. Совершенно очевидно, что это было одним из действий Кремля по дополнительному рычагу контроля над Беларусью.

И он засветился достаточно серьезно с Украиной. У вас здесь про это не говорят, у вас практически не ведут расследование относительно того, как выстроены финансовые потоки в ОРДЛО. А ключевым человеком с точки зрения финансирования ЛНР был именно Сулейман Керимов, потому что легализовывал реализацию продукции Алчевского металлургического комбината, который входил когда-то в [корпорацию] "Индустриальный союз Донбасса", там [Виталий] Гайдук, [Олег] Мкртчан. Именно Керимов брал на себя продукцию этого предприятия и реализовывал уже от своего имени в России. То есть самый крупный денежный контрабандный поток ЛНР шел через руки именно этого товарища.

Потом появились другие кадры, типа Сергея Курченко, более системные с точки зрения украинских взаимоотношений. Самое критическое время это продержал Керимов.

- Это на уровне слухов или это факт?

- Нет, это 100%. Насчет Алчевска – это 100%. Когда слухи, то я говорю, что "есть слухи". И вот есть слух, что Керимов тоже по поручению Кремля финансировал [кандидата в президенты Франции на выборах 2017 года] Марин Ле Пен. И одна из первых версий, которая появилась в России, почему его сейчас задержали: что это [президент Франции Эммануэль] Макрон решил отомстить Сулейману. Так это или нет, я не знаю. Насчет Беларуси и насчет Алчевска – это я могу сказать 100%. А это больше из разряда слухов.

Но есть и более системная версия. Наиболее серьезная и опасная для российской элиты версия состоит в том, что на самом деле Керимова собиралось задержать ФБР по закону, который был принят летом [в США] относительно санкций (новый закон вводит публикацию докладов о лицах из окружения Путина для дальнейшего введения санкций против них, - "Апостроф"). Они должны как раз подготовить список предпринимателей, которые входят в окружение Путина и которые по поручению Путина реализовывают внешние политические проекты. Керимов для Путина был расходным материалом. И он уже несколько раз засветился в этих самых международных проектах влияния, которые осуществлялись со значимыми деньгами, как с Беларусью и как сейчас с Украиной, поэтому существует версия, что он был одним из приоритетных объектов для американцев. И для того, чтобы не допустить его ареста по запросу ФБР, кто-то в России решил нанести предупредительный удар – настучать французам для того, чтобы его задержали французы.

Залог в 5 миллионов евро для Керимова – это вообще ничто. И накануне в поддержку этой версии французская прокуратура опротестовала освобождение Керимова под залог. Это означает, что они настроены не на длительный процесс, а хотят это сделать очень быстро. Иначе по таким делам человек бы находился под залогом на этой самой вилле. А то, что они хотят держать его в тюрьме, означает, что они хотят все сделать максимум за два месяца. Российский МИД уже заявил, что Керимов как сенатор является официальным лицом, а на основании того, что он – официальное лицо, его положено сразу же экстрадировать в Россию и судить уже на территории России. Выглядит это именно таким образом, что французы были использованы для того, чтобы его задержать и после этого выслать в Россию. Поэтому сейчас мы, среди российской оппозиции, очень активно обсуждаем, как оказать давление на правительство и Франции, и США, чтобы суд над Керимовым обязательно состоялся на Западе, а не в России.

- Помимо Керимова вы можете назвать еще какие-то фамилии людей, которые осуществляли внешние проекты по указанию Кремля?

- Да, эти фамилии уже достаточно сильно на слуху. Тот же самый упомянутый Прохоров заявил о том, что будет от лица России защищать российских спортсменов, которых не допустили на Олимпиаду. Существует засветка Олега Дерипаски в контактах с [Полом] Манафортом и, соответственно, с теми процессами, которые происходили в США. Существует у нас такой интересный товарищ, которого называют поваром Путина, Евгений Пригожин, он держит фабрику троллей, которые делают все эти гадости в соцсетях и участвовали в американской избирательной кампании, из-за чего разразился такой огромный скандал.

На самом деле список этот достаточно большой. В Вашингтоне сейчас [над ним] работает целая группа товарищей. Так скажем, от российских оппозиционных кругов там участвует Андрей Илларионов, бывший экономический советник Путина, один из самых острых его критиков. Участвует большой друг Украины и советник Петра Алексеевича Порошенко, господин [Андерс] Аслунд, сотрудник Atlantic Council. И участвует Дэн Фрид, бывший замглавы Госдепартамента, который отвечал при [Бараке] Обаме за всю санкционную политику. Он покинул Госдепартамент после того, как туда пришел [Рекс] Тиллерсон, но по-прежнему остается во внешних политических кругах очень весомым человеком с колоссальным авторитетом в Конгрессе. Собственно, он и является центральным звеном этой истории. Вот эта троица готовит список предпринимателей. Причем они делают его эшелонированным: сама семья Путина, его ближайшее окружение, люди, которые не входят в ближайшее окружение, но выполняют поручения, члены семей, которые легализуют капитал, на которых это все записано. Это достаточно серьезная работа, которая к февралю должна рассматриваться уже Конгрессом.

- Вы говорили, что внутренний конфликт, который мы сейчас наблюдаем на оккупированной части Луганской области, украинские службы могут использовать, чтобы перетянуть отдельных персонажей на свою сторону. О каких именно персонажах вы говорили и каким образом это может быть сделано?

- Мне бы сейчас не хотелось называть фамилии, потому что просто это будет вредить процессу. Но могу сказать, что, по-моему, как раз в предыдущем интервью вашему изданию фамилию Плотницкий я называл как одного из тех людей, которые находятся в нестабильной ситуации, как человека, который будет в критический момент спасать свою задницу, который плохо сидит на своем месте. Есть люди и в так называемой ДНР, которые тоже находятся в таком ограниченном положении. Там ситуация у всех меняется, идет время.

Главное, очень важно зафиксировать как факт того, что нет такой ситуации, что там роботы, которыми просто манипулируют из Москвы, марионетки, которых дергают за ниточки. Безусловно, влияние Москвы на все, что происходит на этих территориях, колоссально, в Кремле и в правительстве Российской Федерации контролируют финансовые потоки, контролируют военные поставки на эти территории. Влияние очень большое. Но тем не менее на этих территориях есть своя жизнь, есть своя политика, есть свои интересы и свои конфликты.

- То есть Москва не контролирует эти конфликты, которые между собой у них происходят?

- Она имеет колоссальное влияние, но вот контроля нет. Именно это – самое главное, что показала история с ЛНР. Что, во-первых, они не смогли продиагностировать начало этого конфликта, несмотря на прослушку, наблюдение, непосредственное присутствие людей с большими звездами на погонах на этой территории. Это застало Москву врасплох, они этого не видели. Во-вторых, они не смогли быстро урегулировать эту историю, не смогли добиться того, чтобы стороны откатились на исходные позиции, они были вынуждены прибегать ко внешней военной силе для того, чтобы остановить эту историю. Пришли войска из ДНР в ЛНР для того, чтобы все это дело гасить. А уж вы как украинка, наверное, знаете, что между луганскими и донецкими есть проблемы во взаимоотношениях. Поэтому когда соседи приходят с военной техникой – это не супер позитивно воспринимается жителями самого города Луганска.

- Да, конфликты между ними, безусловно, есть, но поговаривают, что, возможно, будет объединение ЛНР и ДНР.

- Я в этом сомневаюсь. Разговор об этом идет очень давно. И все время люди [помощника президента России Владислава] Суркова эту тему гасили. И понятно, почему. В ситуации, когда есть два центра, манипулировать и устраивать разные разводки гораздо легче, чем если центр один. Это мы сейчас и увидели: когда потребовалось решать проблему в Луганске, пришли войска из Донецка. Если, не дай Бог, возникнет проблема в Донецке, то придут войска из Луганска. Это удобный механизм для решения вопросов. Силовикам, конечно, проще иметь единоначалие, но все-таки за ситуацию в целом отвечает господин Сурков, а он привык к такой мутной воде.

- Как вы считаете, к новому году этот конфликт будет прогрессировать или регрессировать?

- Сейчас он будет загашен. Плотницкий проиграл, вся его команда проиграла, она забрана с этой территории. Не знаю, что с ними произойдет в будущем, останутся ли они в живых. Думаю, если будут сидеть тихо и ни во что не вмешиваться, то, наверное, в живых останутся. Если будут пытаться либо каким-то бизнесом заниматься, либо, тем более, в политику лезть, как некоторые другие деятели так называемой "русской весны", то есть разные способы устроить "сердечный приступ". Тем более, что Плотницкий же, как сказали, "по состоянию здоровья" ушел, с сердцем не в порядке. Что с больного человека взять? В любой момент может откинуть коньки, дай Бог ему здоровья.

А что касается в целом ситуации, сейчас нужно переварить то, что произошло. Пришел новый руководитель, они постарались сделать этого руководителя все-таки не из числа непосредственно конфликтующей группы. Насколько я понимаю, он достаточно аполитичный человек, этот самый [новый главарь ЛНР Леонид] Пасечник, у него на самом деле нет непримиримых отношений с Украиной. Так случилось, что он остался на той территории, там его земляки. Такой служака – это то, что я о нем слышал – такой исполнитель. И именно такого человека и искали.

Ну, а вообще, конечно, крайне интересная история. Я смотрю, как она будет развиваться дальше. Как выяснилось, у этого господина [Игоря] Корнета дочь учится в харьковском университете. Интересно посмотреть, как на это будут реагировать и украинские спецслужбы, и российские спецслужбы, и сама эта семья. Опять же, дай Бог всем здоровья, чтобы ни с кем ничего физически не произошло. Но это любопытная ситуация.