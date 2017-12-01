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Как могилевские зубры встречают первый снег

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  • 1.12.2017, 12:37
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Фото: «Белсат»

Зимний фоторепортаж о королях белорусских лесов.

Фотокорреспондент побывал в Могилевском зоосаде и снял фоторепортаж о том, как белорусские зубры встречают зиму, пишет «Белсат».

Могилевский зоосад основан в 2004 году. Он располагается вдоль Днепра на площади в 124 гектара. По периметру зоосада оборудован пешеходный маршрут, имеются смотровые площадки. Посетители, двигаясь по огороженной дорожке и выходя на специальные наблюдательные вышки, имеют возможность наблюдать зверей в привычных для них условиях.

Основную часть зоосада занимают просторные вольеры, в которых живут обитатели белорусских лесов – зубры, олени, кабаны, лоси, косули, волки, лисы, енотовидные собаки и др.


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