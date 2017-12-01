Гомельская журналистка Лариса Щирякова обратилась в ООН 2 1.12.2017, 12:43

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Лариса Щирякова

Мир должен знать правду о нарушении права на свободу слова в Беларуси.

1 декабря заместитель председателя гомельского отделения ОО "Белорусская ассоциация журналистов", журналист-фрилансер Лариса Щирякова подала жалобу в Комитет ООН по правам человека о нарушении права на получение и распространение информации, права на мирные собрания. Об этом "Гомельской Весне" сообщил юрист БАЖ Леонид Судаленко, который будет вести дело журналистки в международной инстанции.

Напомним, 17 марта нынешнего года председатель суда Гомельского района Раиса Ковалевич присудила Щиряковой штраф только за то, что она вела видеотрансляцию с акции «нетунеядцев» в Рогачеве (официальная версия – участвовала в несанкционированных шествии и митинге). 12 апреля судья того же суда Тамара Заставнецкая выписала Ларисе крупный штраф (40 базовых или 920 руб.) за сотрудничество с польским телеканалом "Белсат", где был показан снятый ею в поселке Березки репортаж о проблемах сельских жителей, а также за трансляцию протеста нетунеядцев, который прошел 25 марта в Гомеле.

13 апреля судья суда Речицкого района Светлана Пырх наказала журналистку крупным штрафом (30 базовых или 690 руб.) за репортаж с Речицы «Дом на курьих ножках». 19 мая судья суда Гомельского района Андрей Сусло выписал журналистке еще один крупный штраф (35 базовых или 805 руб.) за трансляцию протеста нетунеядцев, который прошел 1 мая в Гомеле. 9 августа этот же судья рассмотрел еще одни протокол в отношении Щиряковой, на этот раз за трансляцию акции протеста жителей Чкаловского проезда в Гомеле, которые протестовали против сноса их домов. Вердикт суда - (35 базовых или 805 руб.).

19 октября судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев наказал Ларису Щирякову очередным штрафом, на этот раз за то, что ранее журналистка пришла в суд с символической петлей на шее. По версии суда, она провела возле здания суда несанкционированный пикет.

"В Беларуси я прошла все ступени эффективной судебной защиты и все безрезультатно, — отметила Щирякова. Получается, по "белсатовским делам" защиты в стране нет, поэтому я использовала единственно возможный механизм защиты своих прав на международном уровне".

Всего годовая сумма штрафов у журналистки за реализацию своих прав и свобод составила около 2-х тысяч долларов США (3956 руб.).

Юрист БАЖ Леонид Судаленко, который помогает жертвам нарушений защищать права в Комитете ООН по правам человека, отмечает, что дело журналистки выявило ряд противоречий национального законодательства международным договорам Беларуси.

"Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому свободу на сбор и распространение информации, свободу собраний и выражения мнений. Наше же национальное законодательство чрезмерно ограничивает саму суть этих прав. Суды при рассмотрении такой категории дел принимают решения исключительно исходя из национального законодательства, игнорируя при этом нормы международных договоров нашей страны. - Я уверен, в этом деле будут установлены указанные нарушения прав журналиста" - отметил он.