Академики будут изучать работу лифтов в белорусских многоэтажках 5 1.12.2017, 12:52

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Научному потенциалу страны нашли «достойное» применение.

Новость о том, что в главном научном учреждении страны появится Научно-исследовательский центр ЖКХ, в первый момент удивляет. Что будут изучать? Кто будет работать? Журналисты kp.by решили все выяснить.

Итак, как и в любом научном учреждении, в центре будут работать ученые. Их главная задача - изучать коммунальную систему и внедрять новейшие технологии.

- Сотрудники центра должны будут обеспечивать научное и инновационное сопровождение ЖКХ, - рассказывает доктор технических наук Вадим Китиков, который, вероятно, станет директором нового исследовательского центра. - Задачи перед научным центром поставили самые разные, это будет многопрофильное учреждение. К примеру, системный экономический и энергетический анализ отрасли ЖКХ, мониторинг затрат по направлениям ее деятельности.

Одно из первых заданий центра - исследовать и обосновать, насколько надежны и энергоемки лифты в белорусских многоэтажках. Для начала ученые продумают, какие требования должны быть к лифтам, которые будут производить в Беларуси.

- Ученые будут разрабатывать и внедрять энергоэффективные и экологически обоснованные технологии и технические средства в ЖКХ. Также учреждение будет готовить кадры высшей научной квалификации для отрасли. Сотрудники центра будут аккумулировать мировой опыт, изучать, анализировать. Все, что будет связано с новыми подходами в технологиях, в экономике, будет учитываться у нас, - объяснил Вадим Китиков.

В новом учреждении планируется шесть отделов. Сначала заработают четыре: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ. В перспективе заработают еще два, один из них будет связан с новыми урбанистическими подходами.