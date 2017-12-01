«Звязда»: Белорусские крестьяне вершат суд над чиновниками 1.12.2017, 12:57

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Неизвестные страницы белорусского антибольшевистского сопротивления.

21 августа 1925 газета "Dziennik Białostocki" (Польша), ссылаясь на газету "Звязда" (БССР), опубликовала заметку, посвященную белорусскому антибольшевистскому сопротивлению, передает «Радыё Рацыя»:

Белорусские крестьяне убивают советских чиновников

Белорусская пресса пишет о ряде новых убийств советских чиновников и комиссаров. О пяти таких случаях сообщает последний номер «Звязды». В деревне Ранчицы Слуцкого уезда был убит "вяскор" (деревенский корреспондент) Дубовский, в деревне Чаплица - комиссар Лоск, в деревне Чукели - комиссар МИДЭА. Крестьяне села Зашенин Борисовского уезда застрелили из винтовок комиссара Назико и Белкэ. Трупы повесили для устрашения на придорожных деревьях.