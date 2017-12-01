Медведев танцует Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

1.12.2017, 12:59

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Дмитрий Анатольевич предстал в образе Обезьяны.

Которая Ничего-не-видит, Ничего-не-слышит, Ничего-не-говорит. Традиционная встреча пяти телеканалов с премьер-министром похожа на посещение дальнего родственника. Не придти вроде как неудобно, но делать там особо нечего. И ничего интересного от Медведева мы узнать не можем.

Кто-то же должен быть в стране главой правительства — ну, вот Медведев это кресло и замещает. А поскольку его о чем-то спрашивают, он что-то говорит. Хотя понятно, что никаких глобальных решений он не принимает, мнение его наверху учитывается, скажем так, не всегда — если он вообще высказывает там какие-то мнения.

Но Медведев хотя бы очевидные-то глупости не говорил бы. Я, честно говоря, не уверен, что и Росстат сообщает нам правду, только правду и ничего, кроме правды. Но даже по его данным реальные доходы населения снизились! Может быть, у Медведева доходы выросли и у его знакомых? Это распространенная ошибка, когда мы считаем, что мы, наши родственники и друзья — это и есть народ.

Впрочем, чуть погодя, правительство разъяснило. Оказывается, премьер-министр имел в виду рост не доходов, а зарплат! Какой хороший у нас глава правительства, слова которого надо потом пояснять, чтобы спасти от позора. Который не понимает разницы между фундаментальными экономическими понятиями. И который втирает очки, положа руку на сердце.

Он может считать Навального обормотом и проходимцем, опасаясь при этом называть само это имя. Но до сих пор, кроме обзывательств, мы от Дмитрия Анатольевича ничего не услышали. Ни объяснений, ни тем более судебных исков не последовало. А значит, по факту, Навальный сказал правду или был к ней критически близок.

Про цены на лекарства Медведев говорит, что надо следить за ценами на лекарства. Про бедность говорит, что надо бороться с бедностью. Про ураганную, вульгарную, демонстративную смену губернаторов говорит, что это омоложение, которое началось не сейчас. Мы будем следить, мы должны исправить, не должны допустить, обязаны выполнить.

Вот этот весь набор слов могу произнести я! Как обыватель и как гражданин, который может пойти на выборы, но который не имеет иного способа повлиять на принятие решений. А глава правительства не имеет права толочь из пустого в порожнее.

Про выборы Медведев говорит, что «в текущем политическом сезоне» не видит себя в качестве президента. Да его никто в этом качестве не видит. И не только в этом сезоне. Если только Владимир Владимирович попросит его еще разок «посторожить» ядерный чемоданчик.

Вы ради интереса вбейте в поиск Яндекса слово «Медведев». Там среди самых первоочередных будут запросы «Медведев настоящее имя и фамилия» и «Медведев танцует». Люди хотят узнать про Дмитрия Анатольевича, как его зовут и посмотреть как он танцует. Вот такая репутация у человека. Вот такой авторитет.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»