Минчанка: Двое британцев украли в клубе мое пальто за $3600 17 1.12.2017, 13:03

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Мужчины оставили вещь в отеле, а сами улетели в Великобританию за пару часов до прихода милиции.

- В тот вечер я выступала на одном мероприятии, поэтому была в нарядном сценическом образе, не заметить меня было невозможно – блестели сережки, браслеты, сумочка в стразах, - рассказала kp.by начинающая артистка белорусской эстрады Ольга Шона. - После мероприятия мы с подругой решили отдохнуть в караоке-клубе «Джельсомино». В тот вечер ко мне многие подходили – и знакомые, и незнакомые, приставали и пьяные, охрана их выводила. Когда через полтора часа я собралась уходить – номерка в сумочке уже не было. Я зашла в гардероб и посмотрела – пальто не было. Оно заметное: красное, замшевое, ручной работы, с ярко-малиновым песцовым воротником. Несколько лет назад я купила его в Турции за $3600.

Ольга вызвала в караоке-клуб милицию, вместе с сотрудником заведения милиционеры осматривали записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что пальто унесли двое взрослых, прилично одетых мужчин. На одном из видео можно рассмотреть, как они выходят из клуба, шутя и дурачась. У одного из них под мышкой зажато пальто.

- Я была в шоке, все приняла близко к сердцу. На моем месте мог оказаться любой. В этой ситуации мне непонятно, почему охрана не отреагировала на то, что двое мужчин берут женское пальто и с ним в руках выходят из заведения на улицу.

По словам собеседницы, весь понедельник она провела в милиции, прошла детектор лжи.

- Мне объяснили, что граждане часто сами инсценируют подобные случаи грабежа.

Оказалось, что дорогое пальто унесли туристы из Великобритании, которые провели в Беларуси всего три дня.

- Людей, которые похитили пальто, установили буквально в тот же день. Когда оперативники приехали в отель, где они снимали комнату, там находилось пальто, а сами туристы несколько часов назад уехали в Великобританию. С какой целью они похищали пальто, неизвестно, - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Екатерина Вершицкая. - Милиция будет пытаться найти этих людей и привлечь их к ответственности.

На вечер четверга пальто Ольга еще не забрала из милиции. Она говорит, что обязательно будет надевать его снова – ведь оно счастливое, потому что нашлось.

- Это будет уроком для всех – и для меня, и для заведения. И я бы посоветовала всем быть более бдительным – такое, как оказалось, может случиться и в одном из самых лучших караоке-клубов в центре города.

Ситуацию прокомментировали в администрации караоке-клуба.

- В нашем заведении такой случай произошел впервые. Безусловно, ситуация очень неприятная, но нашей вины в ней нет. Мы оказали максимум содействия, чтобы разрешить эту ситуацию, - говорит Светлана, директор «Джельсомино».