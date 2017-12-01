Начало зимы будет теплым 1.12.2017, 13:05

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Стал известен прогноз погоды на выходные.

Начало календарной зимы выдалось теплым. В первый день декабря территория Беларуси оказалась на пути перемещения атмосферных фронтов, которые обусловили неустойчивую с осадками различной интенсивности погоду и принесли теплый воздух с юго-запада Европы. В предстоящие выходные атсмоферные фронты покинут территорию нашей страны и погодные условия будет определять более прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Температурный фон немного понизится, но останется выше климатической нормы, сообщили tut.by в Белгидромете.

В субботу, 2 декабря, в отдельных районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ожидаются слабые туман и гололед. Ночью и утром немного подморозит, так что на дорогах образуется гололедица, будьте осторожны. Температура воздуха минимальная ночью составит -4...+2°С, максимальная температура днем -1...+4°С.

В воскресенье, 3 декабря, в отдельных районах республики небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -5...+1°С, максимальная днем -3...+2°С.

В понедельник, 4 декабря, атмосферные фронты с Западной Европы обусловят на большей части территории республики снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до -1...6°С, максимальная температура днем -3...+2°С.