Мирослав Лозовский: Хорошо, что все так позитивно закончилось 1.12.2017, 13:12

Мирослав Лозовский

Бывший политзаключенный рассказал о всех перипетиях сфабрикованного «дела патриотов».

Уголовное преследование всех фигурантов "дела патриотов" прекращено, дело передано в прокуратуру. Об этом 30 ноября заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. И сейчас самым актуальным вопросом становится одно: "Что это было?", говорит в интервью Еврорадио один главных фигурантов дела, бывший лидер "Белого легиона" Мирослав Лозовский.

- Насколько ожидаемой стала для вас новость о прекращении уголовного преследования?

- Безусловно, неожиданной. Потому что до последнего момента никакой информации на этот счёт не было и можно было ожидать разного развития событий. Хорошо, что, как говорят, разобрались и всё так позитивно закончилось.

- Вы были под подпиской о неразглашении и о невыезде — они больше не действуют?

- А вот это для меня до сих пор загадка. Сказали, что какие-то бумаги для ознакомления мне были направлены, но я пока ничего не получил. Поэтому, для начала я хотел и бумаги эти почитать, и чтобы адвокаты объяснили мне смысл происходящего. Пока я знаю, что прекращено уголовное преследование и дело передано в прокуратуру. Я не понимаю, что это с юридической точки зрения означает, потому что о прекращении дела ничего не говорят.

- Но рассказать, как вас задерживали, можете?

- Меня задерживали какие-то четверо людей в масках, остановили мою машину, и меня задержали. Кто это были такие, с первого взгляда невозможно было разобраться, так как они были без формы. Только когда я увидел на одном из них бронежилет с надписью "КГБ", тогда, естественно, я "задержался".

- Что за автомат нашли в багажнике вашей машины и было ли такое вообще?

- Было. Из багажника моей машины вынимали нечто вроде автомата, но с экспертизой того предмета меня не знакомили. Тут такое обстоятельство: задержали меня в один день, а обыск машины происходил на следующий день. Но лично для меня стало большой неожиданностью то, что у меня в багажнике есть то, чего я туда не клал.

- Будете требовать компенсацию за время, проведённое в СИЗО?

- Ответить на этот вопрос смогу только после того, как получу бумаги и с адвокатами поговорю. Потому что пока у меня есть информация только из СМИ о том, что озвучил Носкевич на пресс-конференции. А ведь это дело юридическое, и нужно точно знать все обстоятельства.

- У вас есть ответ на вопрос, зачем это делали и какая цель была у "дела патриотов"?

- Я уже столько версий на тему "зачем это было делать" читал, что... Разобраться с этой кашей очень сложно. Версий более десятка: начиная от интересов определённых структур и версий глобальнополитических. Одно могу сказать точно: никакого незаконного вооружённого формирования в природе не существовало. Может, открывая это дело, сбивали волну протестов, запугивали людей. А может, здесь причина в намного более узких интересах определённых структур. Мы, ни сидя там, ни по выходу, не имели никакой точной информации — только аналитические статьи с разными мнениями. Я по сей день не могу составить никакого личного мнения по поводу причин появления этого дела. Просто из-за того, что не имею никакой информации.

- Говорили о психологическом давлении в отношении задержанных и даже о применении психотропных веществ — было такое?

- Полагаю, психологическое давление изначально включено в методику следствия. Насчёт психотропов трудно говорить. Честно говоря, я не знаю. Стрессовая ситуация, я недели две отходил от задержания, и поэтому утверждать, применялось что-то или нет, не могу. Состояние было странное и нестандартное, это правда. Но было ли это вызвано стрессом, или чем-то другим, я не знаю.

- Нет мысли уехать из страны после всего пережитого?

- И мыслей таких нет и желания, я никуда не хочу уезжать.

- Но есть уже ощущение, что можно вздохнуть спокойно?

- Надеюсь на это, но реальным фактом это ощущение станет только после получения всех бумаг.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.