Как за $2500 из пустой коробки сделать благоустроенную квартиру 3 1.12.2017, 13:19

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Жители Барановичей поделились лайфхаком.

Сколько времени и средств надо, чтобы обустроить в новостройке уютную двухкомнатную квартиру, когда денег в обрез, жители Барановичей рассказали intex-press.by:

«Когда в декабре 2016 года мы получили ключи от пустой серой коробки, которая именовалась квартирой, то были в замешательстве. Нам казалось, что ремонт займет вечность и потребует столько денег, что в новое жилье мы переедем очень не скоро. Но на дворе ноябрь 2017-го, а мы уже на чемоданах!

На ремонт с установкой дверей, покупкой сантехники и работой специалистов (нанимали строителя на укладку плитки и отделку стен под покраску, а также сантехника на перенос полотенцесушителя) у нас ушло меньше 2500 долларов – примерно на 100–150 долларов дешевле, чем в квартирах с отделкой! Вот как мы это сделали.

Полы

Экономика в нашей стране настолько стабильна, а курс доллара, вокруг которого все вертится, настолько предсказуем, что начать ремонт мы решили с закупки самых дорогостоящих материалов. Полы оказались в топе этого списка. В комнатах и коридоре мы решили класть ламинат, в ванной-туалете-кухне – плитку. Насмотрели ламинат средней ценовой категории – порядка 15 рублей за «квадрат».

Прикинули: если он подорожает хотя бы на рубль, полы обойдутся сразу на 50 рублей дороже. Продавцы лишь подпитывали наши опасения. Доллар на тот момент падал, и цены, по логике, должны были как минимум держаться на том же уровне. Но когда мы спросили, что будет с ценой, если мы подождем с покупкой недельку-другую, нас не обнадежили: «Товар у нас российский, цена привязана к российскому рублю. Курс его растет, поэтому гарантировать, что ламинат не подорожает, не можем». Такое ощущение, что белорусские бизнесмены готовы привязаться хоть к зимбабвийскому доллару, лишь бы он рос и можно было оправдать повышение цен. Посмеялись, конечно, но рисковать не стали. За то, что брали сразу на всю квартиру, получили скидку в 5% и рассрочку на два платежа.

С плиткой нам вообще повезло. По крайней мере, так мы тогда думали. На акции нашли белорусскую плитку по 8,8 рубля за квадратный метр. Представьте, какой восторг: 46 с копейками рублей за полы в ванной и туалете! Вот только когда нам этой плитки впоследствии не хватило, а в магазине сказали, что ее вообще сняли с производства, пришлось понервничать. Хорошо, что в Минске на складе нашлись остатки и нам в течение недели привезли две недостающие коробки.

Но и без акции покупать плитку оказалось не так страшно для бюджета, как нам казалось. В некоторых магазинах существуют акции для новоселов, в рамках которых можно получить скидки и дисконтные карты. На плитку для пола в кухню нам сбросили 7% – больше 10 рублей, а это, знаете ли, ведро фуги.

За год квадратный метр жилья в барановичских долевых панельках подорожал почти на 60 долларов. Если в 2016 году двушка в панельке в Авиагородке продавалась примерно за 49 тысяч рублей, то в этом такая же стоит почти 56 тысяч – на 3500 долларов больше!

17 лет – на столько хватило бы денег, которые мы заняли у банка на покупку квартиры, чтобы снимать «двушку» в арендном доме. Мы же должны полностью рассчитаться с банком за 15 лет, и квартира останется у нас в собственности.

Стены

Казалось бы, панельный дом, теоретически ровные стены. Но на эти ровные стены у нас ушло 13 мешков шпатлевки! Под обои равняли минимально и своими силами. Но оконные, дверные откосы и стены в ванной-туалете, которые мы решили красить (а для этого их надо было выровнять), потребовали немало физических и материальных вложений. Пришлось нанимать строителя.

Стройматериалы покупали на акциях в крупных строительных магазинах. Обзавелись целой кучей дисконтных карт, которыми успешно пользуемся и по окончании ремонта.

А вот за обоями пришлось ехать в соседнюю Украину. У нас импортные (в том числе украинские) метровые обои продавали в среднем по 50 рублей за рулон, самые дешевые можно было купить за 35 рублей. Мы же купили украинские обои в среднем по 25 рублей. И такие, которые не то что в Барановичах, в Минске не продают.

Потолки

Мы сразу решили: потолки будем натягивать. Это и быстрее, и дешевле. К тому же высота стен 2,63 метра позволяла. В интернете нашли предпринимателя, который этим занимается. По фото в сети работа понравилась, цена также привлекла. Приехали трое парней. Как положено, заключили договор. Всю квартиру пообещали «натянуть» за день. Я спросила, работают ли они с пылесосом, ведь к тому моменту у нас был полностью сделан ремонт и даже стояла кое-какая новая мебель и техника, а я уже успела вымести и вымыть всю пыль и грязь. Мне сказали: «Мы за собой убираем».

Как было обещано, все сделали быстро и, насколько мы можем судить пока, – качественно. Но квартиру загадили так, что я чуть не расплакалась от жалости к себе. Пыль была везде, даже на полках в шкафу-купе, который я предусмотрительно закрыла! Пакеты, обрывки проводов валялись по углам и на полу, кое-где для вида их смели в кучу, да так и оставили. В общем, я тысячу раз пожалела, что мы к этим работникам обратились.

Сантехника

В квартирах с отделкой сантехника уже идет в комплекте. У нас же на фоне серых стен белел лишь унитаз (и за то спасибо, 160 рублей не лишние). Цены на ванны (а покупать решили чугунную, чтоб надолго) в Барановичах шокировали: нужного нам размера стоили около 600 рублей и дороже. Но еще больший шок мы испытали, когда стали смотреть цены в интернет-магазинах: чугунная ванна с доставкой из Минска, с хорошей гарантией, стоила примерно на 30% дешевле, чем такая же в Барановичах! Несложно догадаться, где мы ее купили. Мойку на кухню тоже заказали через интернет, а краны вместе с обоями покупали в Украине, тоже гораздо дешевле, чем в Барановичах.

Двери

В Барановичах немало магазинов продают двери, правда, работают они, как правило, с одними и теми же производителями, поэтому отличаются чаще цены, нежели ассортимент. Поездив по городу и приценившись, нашли магазин с большим складом и за счет этого хорошими ценами и привлекательными условиями. Так, к примеру, при оплате сразу нам предлагали скидку в 60 рублей на четырех дверях, а также согласились разделить платеж на два с сохранением скидки.

Двери привезли в срок (правда, за доставку пришлось доплачивать). Но, когда мастер приступил к установке, оказалось, что одна дверь с браком. Благо нам ее заменили без проблем и в тот же день.

Советы новоселам по ремонту

Статус новосела дает право на льготы и бесплатные дисконтные карты во многих строительных магазинах, так что возите с собой документы на квартиру.

Если покупаете стройматериалы на акциях (особенно это касается отделочных материалов – плитки, обоев, ламината и т.д.), хорошо все просчитывайте и берите с хорошим запасом.

На крупные покупки лучше откладывайте, если есть возможность. Многие продавцы при покупке сразу и за деньги делают хорошие скидки.

Прежде чем покупать, хорошо изучите цены, в том числе в интернет-магазинах. Не ведитесь сразу на «красные» ценники, иногда они могут быть выше обычных.

Не стесняйтесь торговаться!