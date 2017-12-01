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Порошенко: В Украине пройдет референдум о вступлении в НАТО

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  • 1.12.2017, 13:29
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Петр Порошенко

Украинцы ответят на вопрос о членстве в Cевероатлантическом Альянсе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС, пишет «Новое время».

Об этом глава государства заявил в пятницу, 1 декабря, выразив также убеждение, что их результаты будут позитивными.

"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, - и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, и о членстве в Европейском Союзе", - цитирует президента Интерфакс-Украина.

6 июля президент Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако, после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году, парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.


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