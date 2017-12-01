ГАИ рассказала, где в Минске установят фотоловушки 1 1.12.2017, 13:31

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Фото: abw.by

Места, в которых водителю надо быть осторожным в декабре.

Госавтоинспекция Минска опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в декабре.

Как сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома, фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул.Орловская, 80 и на пр.Партизанский, 75 - ограничение скорости 60 км/ч.

Две мобильные камеры на МКАД будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 16-м и 55-м км внутреннего кольца (90 км/ч).

Спидкамы с 20.00 до 2.00 будут работать на участках дорог: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 и 29 декабря - по пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч); 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч); 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч); 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 декабря - по ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), а также на ул.Ташкентской, мост через р.Свислочь (60 км/ч).