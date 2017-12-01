Юрий Цыгалко: Чемпион в Беларуси должен быть другим 4 1.12.2017, 13:39

Юрий Цыгалко

Бывший вратарь минского «Динамо» прокомментировал скандальное чемпионство БАТЭ.

Бывший вратарь минского «Динамо» Юрий Цыгалко поделился мнением о чемпионской интриге в конце сезона, пишет «Трибуна»:

«Борьба за золото была лихо закручена до последнего тура, постоянно держала в напряжении три команды и их болельщиков. Это главное приятное впечатление: вообще все пристально следили, чем все закончится. Мне кажется, такая интрига никого не оставила равнодушным – за нее надо сказать спасибо и «Шахтеру», и особенно минскому «Динамо». Конечно, БАТЭ класснее – за счет подбора исполнителей, опыта и мастерства. И по игре, безусловно, выглядел сильнее. Опять же – дважды побеждал и «Динамо», и «Шахтер». Но с учетом того, как складывались все обстоятельства...

Борисовчане за десять секунд до конца сезона стали чемпионами, когда динамовцы уже готовились праздновать завоевание золота в Витебске. Конечно, мне обидно за свой бывший клуб. Очень хотел, чтобы «Динамо» взяло чемпионство – ребята этого заслуживали. И Сергей Гуренко заслуживал. Может, оно даже пошло бы на пользу всему белорусскому футболу. Все поняли бы, что незаменимых чемпионов нет – и БАТЭ можно противопоставить класс, мастерство, пусть даже фарт. Хотя борисовчане потеряли столько очков в матчах с соперниками, с которыми не должны были оступаться... По совокупности всех факторов «Динамо» стояло чуть ближе к первому месту, чем БАТЭ. И я считаю, чемпион должен был быть другим – здесь соглашусь с Гуренко», – считает Цыгалко.