Геннадий Федынич об активистке РЭП: За такими людьми – будущее 1.12.2017, 13:47

Геннадий Федынич

Бобруйская активистка Галина Лазарева может служить примером стойкости и целеустремленности.

Об этом praca-by.info заявил председатель независимого профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

– Галина Лазарева пришла в профсоюз в феврале, и у нее нет многолетнего опыта протестов. Ее прессуют в полную силу, а она смело заявляет, что не сдается. Кто эти люди, которые пришли в РЭП в начале 2017 года? Почему они такие бесстрашные и решительные?

– Да, Галина Лазарева – это не единичный случай. Мне кажется, что у этих людей есть внутреннее убеждение в своей правоте: в том, что человек имеет право и на протесты, и право высказывать свою точку зрения. Таких людей не сломать. Это сильные личности. За такими людьми – будущее любой организации, а профсоюза – тем более. Это – люди убежденные. Они пришли в профсоюз РЭП не просто так. Когда мы – каждый! – научимся защищать свои интересы, а не молчать по кухням, отстаивать свои законные интересы, тогда и жить будем лучше. А Лазарева – нам всем пример.

– Не будем обсуждать подполковника Сергея Рудько как человека; но что можно сказать о его действиях в качестве должностного лица?

– Несомненно, он превышает свои полномочия. Лазарева никуда не денется из Бобруйска: зачем устраивать такой прессинг? Чтобы выбить из колеи человека, который не каждый день встречается с милицией,в назидание другим. Но ведь милиция в первую очередь должна уважать человека! Даже с серьезным нарушителем закона нужно вести себя деликатно, проявляя к нему уважение. А такие, как Сергей Рудько, не должны занимать высокие посты в милиции.

– На суде над Галиной Лазаревой и Алексеем Трофимовым он фактически отказался отвечать на их вопросы: почему допрашивал женщину в больнице; зачем наложил арест на телефон; отказался оценивать законность своих действий...

– Ему сказать-то и нечего. Выполняет он указание сверху или действует самостоятельно – это не меняет ситуации. От того, что силовыми методами душить людей, проблемы в экономике не исчезают. Они сейчас действуют силой: мол, видите, мы сегодня власть! Власть над кем? Над людьми, которые эту власть должны избирать! Придет время, и каждый отвеит за свои поступки. Разве можно обходиться с людьми так пренебрежительно, как, например, в больнице на допросе, когда у Лазаревой поднялось давление?

– На профсоюзной конференции в Дании участников впечатлило дело Галины; рабочие даже собрали для нее деньги. Выходит, международная солидарность проявляется не только в высказываниях профсоюзных лидеров?

– Солидарность как раз и проявляется на уровне рядовых членов профсоюза. Мало ли, что сказал тот или иной лидер – сказать можно что угодно, но если солидарность не идет с самых низов, но это не солидарность. Там люди привыкли к взаимной поддержке. Это – профсоюз. Уже одно то, что ты – член профсоюза, тебя обязует к солидарности с тем, с кем плохо; обязует помогать морально, материально – всеми способами. Солидарность для них – не пустой звук. Нам всем нужно учиться солидарности и не бояться ее проявлять.