В Китае обнаружили гигантское месторождение нефти

В Китае обнаружили гигантское месторождение нефти2
- 1.12.2017, 13:52
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Открытию предшествовало более десяти лет разведывательных работ.
Китайская нефтяная компания PetroChina Xinjiang Oil Fiеld ("дочка" CNPC) сообщила, что в районе озера Ма Синьцзян-Уйгурского автономного района было обнаружено крупное нефтяное месторождение.
"В настоящее время в районе озера Ма обнаружены трехступенчатые геологические запасы нефти объемом 1,24 млрд т, из них доказанные запасы составляют 520 млн т", — приводит агентство "Синьхуа" слова геолога корпорации CNPC Тан Юна (перевод – telegraf.com.ua).
Тан Юн подчеркнул, что открытию месторождения предшествовало более десяти лет разведывательных работ в Джунгарской впадине.