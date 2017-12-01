В Китае обнаружили гигантское месторождение нефти 2 1.12.2017, 13:52

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Открытию предшествовало более десяти лет разведывательных работ.

Китайская нефтяная компания PetroChina Xinjiang Oil Fiеld ("дочка" CNPC) сообщила, что в районе озера Ма Синьцзян-Уйгурского автономного района было обнаружено крупное нефтяное месторождение.

"В настоящее время в районе озера Ма обнаружены трехступенчатые геологические запасы нефти объемом 1,24 млрд т, из них доказанные запасы составляют 520 млн т", — приводит агентство "Синьхуа" слова геолога корпорации CNPC Тан Юна (перевод – telegraf.com.ua).

Тан Юн подчеркнул, что открытию месторождения предшествовало более десяти лет разведывательных работ в Джунгарской впадине.