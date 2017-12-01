Россия вооружит белорусскую армию в случае «нарастания угрозы союзному государству» 1 1.12.2017, 14:00

Вступило в силу межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск.

1 декабря портал pravo.by опубликовал межправительственное белорусско-российское соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск. Оно было подписано в Минске 2 ноября 2016 года, а вступило в силу 14 ноября 2017 года.

В частности, в шестой статье соглашения отмечается:

«Дообеспечение вооружением и военной техникой, иными материальными средствами белорусской части региональной группировки войск (сил) организуется Министерством обороны Российской Федерации в согласованных объемах за счет имеющихся запасов Вооруженных Сил Российской Федерации в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время».

В документе также отмечается, что в период непосредственной угрозы агрессии запасы вооружения и военной техники, предназначенные для российской части региональной группировки войск, «могут перемещаться на стационарную материально-техническую базу Вооруженных Сил Республики Беларусь». А в военное время стационарная материально-техническая база белорусской армии будет используется совместно.

Соглашение заключено сроком на 5 лет и будет автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.