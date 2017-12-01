Отвечать за проведение ЦТ в Беларуси будет ректор частного вуза 1.12.2017, 14:09

Юрий Миксюк сменил на этой должности создателя системы ЦТ в Беларуси.

Республиканский институт контроля знаний, который отвечает за проведение централизованного тестирования, возглавил Юрий Миксюк, пишет tut.by.

Он сменил в должности Николая Феськова, который руководил РИКЗ последние 15 лет. Феськов — создатель системы централизованного тестирования в Беларуси, которую считают одной из лучших в постсоветских странах. Известно, что он покинул пост по соглашению сторон.

В Министерстве образования сообщили, что благодарны Николаю Феськову за работу.

— Стаж работы в отрасли Николая Степановича — 54 года. Мы ценим его большой вклад в развитие системы образования, — говорят в министерстве. — Его опыт востребован, Николай Феськов будет и дальше работать в системе.

С сегодняшнего дня РИКЗ руководит Юрий Миксюк, ректор Частного института управления и предпринимательства. До работы в вузе он возглавлял управление высшего и среднего специального образования Министерства образования.

Напомним, в следующем году министерство образования планирует на 5 баллов увеличить минимумы по профильным предметам на ЦТ. Также обсуждается изменение в системе оценки тестов.