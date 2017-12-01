«У нас есть бабушки, готовые лечь под бульдозеры» 1 1.12.2017, 14:18

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Молодечненцы отстаивают cвое право не уплотняться.

Жильцы домов №86, 88, 90, 92 по Великому Гостинцу в Молодечно полны решимости отстоять свой двор и не дать городу возвести очередную многоэтажку, пишет kraj.by.

В апреле нынешнего года журналисты рассказывали о борьбе молодечненцев за чистый воздух, солнечный свет и места отдыха для детей и стариков в своем дворе, где некоторые проживают более 40 лет. После того, как история получила огласку, горожане продолжают держать ситуацию на контроле и ведут активную переписку с местными властями, «депутатами» и правоохранительными органами.

Одно из обращений жильцов к председателю райисполкома Александру Яхновцу

За полгода у инициативной группы, в которую помимо Ирины Перлашкевич и Марата Нештатова входят еще два человека, накопилась целая стопка, как они говорят, с «отписками» от чиновников на письма и официальные запросы. Но, несмотря на внушительный объем документов, жители так и не получили ответы на свои вопросы.

Ирина Перлашкевич и Марат Нештатов

Почему дом хотят уплотнить вопреки строительным нормам? Как могут строить дом без общественного обсуждения? Почему около 100 деревьев, высаженных 40 лет назад и препятствующих затоплению подвалов, хотят срубить? Существует ли градостроительный паспорт будущего дома или его все-таки еще не разработали?

Карта местности, нарисованная жителями

Список нарушений ТКП, составленный жителями

Ответ из прокуратуры

На фото трещины в доме №92. В некоторых квартирах уже установлены маячки для отслеживания расхождения стен. Жильцы боятся, что когда во дворе начнется стройка, их дом рухнет

«Если дом построят по всем нормам, ни одна нуждающаяся семья не сможет купить там квартиру»

1 ноября должен был пройти открытый аукцион с условиями по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. О его итогах активных жильцов проинформировали письмом. Как выяснилось, из-за того, что документы на участие в аукционе подало только одно юридическое лицо, он был признан несостоявшимся.

– Но вы же понимаете, город маленький. До нас доходят слухи, что аукцион все-таки выигран и мы даже знаем, кем, – говорят жильцы.

Ирина и Марат твердо уверены: в случае, если дом построят с учетом соблюдения всех норм, обычной молодечненской семье квартира в нем будет не по карману.

– Нам постоянно говорят: в Молодечно 11 000 жителей стоят на очереди и нуждаются в жилье. Мы в курсе этой проблемы, – объясняет женщина. – Но вы поймите, если они сделают все по нормам, поменяют трубы, расширят прилегающие дороги – это будут колоссальные затраты. Ни одна малоимущая семья там не купит квартиру. Один квадратный метр, по нашим подсчетам, будет стоить 850 долларов.

Для жителей одно из очевидных нарушений – вырубка деревьев. Их высадили 40 лет назад по совету архитекторов. Один из домов, находящихся во дворе, расположен в низине. Корни деревьев спасают этот дом от подтопления. Старая канализационная система не справляется, так как была рассчитана на четыре дома, а к ней подсоединили девятиэтажку, детские сады и несколько новостроек. Кроме того, парк из 100 деревьев – это единственный уголок зеленой зоны. Жители считают, что находятся на загазованной территории.

«Есть бабушки, готовые лечь под бульдозер»

Молодечненцы задействуют все доступные им способы спасти двор от новостройки. В том числе привлекают консультантов.

– Недавно в город приезжал архитектор из Минска, и мы привели его к нам во двор. Он на все посмотрел своими глазами, поговорил с жителями. Двор, по его мнению, маленький, и он также, как и мы, не понимает: почему власти так ухватились за него? Мы предложили альтернативные площадки для строительства, и ему они понравились. Например, за «Спутником» есть много домов под снос, а также очень большая площадка на территории вещевого рынка. Это огромнейшая площадь, где благодаря нашим законом уже никто не торгует. Считай, центр города и рядом парк для будущих жителей.

Что нужно сделать, чтобы власти наконец услышали своих горожан, молодечненцы не знают. Но некоторые жильцы многострадального двора уже, по признанию собеседников, накалены до предела.

– Честно говоря, не все 400 жителей, но есть пару человек, которые готовы броситься под бульдозеры, если они приедут рыть котлован. Это люди, как они говорят, которым нечего терять – бабушки-пенсионеры.