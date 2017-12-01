Трамп собирается признать Иерусалим столицей Израиля 3 1.12.2017, 14:26

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О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании.

По информации СМИ, Дональд Трамп намерен признать Иерусалим столицей Израиля. Однако переносить из Тель-Авива посольство США пока не предполагается, сообщает DW.

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время объявить о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным агентства Reuters, глава Белого дома действительно рассматривает такую возможность, однако окончательное решение еще не принято. Ожидается, что Трамп публично выскажется на эту тему в течение будущей недели.

Посольство США останется в Тель-Авиве

В то же время, по информации The Wall Street Journal, переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима, занятую израильтянами в 1967 году, столицей будущего независимого палестинского государства.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе американского посольства в Иерусалим. Однако его применение в течение прошедших 12 лет постоянно переносилось (каждый раз на полгода) с тем обоснованием, что это повредит национальной безопасности. Предположительно уже 1 декабря Трамп подпишет указ об отсрочке еще на шесть месяцев.