«Миша говорил, что его пытают в Печах, а пожаловаться некуда» 11 1.12.2017, 14:51

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Рядового нашли повешенным за день до того, как он должен был ехать из учебки в военную часть.

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило еще одно уголовное дело по факту гибели в Печах солдата и сейчас проводит предварительное расследование. 22-летнего рядового Михаила Бевзюка привезли мертвым родителям в Калинковичский район еще два года назад. Но только сейчас семья обратилась за правовой помощью, узнав, что творилось в Печах. Брат погибшего - Юрий Бевзюк - приехал в Гомель к правозащитнику Леониду Судаленко и рассказал о трагедии. Тот помог составить заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело и разобраться в произошедшем, пишет kp.by.

Михаил ушел из жизни в последние дни пребывания в учебке. Фото: соцсети

- На днях пришел ответ о том, что возбуждено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства. Родственники решили искать справедливости только после общественного резонанса, который приобрело дело о гибели в Печах . А Михаила, которого учили на наводчика боевой машины пехоты, не стало в марте 2015 года. 19 марта он позвонил брату Юрию с просьбой приехать к нему в ближайшие выходные. Солдат продиктовал список вещей, которые нужно привезти. 20 марта Михаил позвонил еще раз и уточнил, не забыл ли брат что-нибудь из списка. А утром 21 марта Юрию позвонили из части и спросили номер мамы, так как произошла «небольшая чрезвычайная ситуация - Михаил повесился», - рассказывает «Комсомолке» о тех событиях Леонид Судаленко.

Вот что об этом тогда сообщила пресс-служба Министерства обороны:

- Солдат срочной службы совершил суицид в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших командиров. Трагедия произошла 21 марта. Пока неизвестно, что вынудило молодого человека наложить на себя руки - это выяснит следствие. Министерство обороны выразило соболезнование родным и близким военнослужащего в связи со случившимся.

22-летнего рядового Михаила Бевзюка привезли мертвым родителям в Калинковичский район еще два года назад. Фото: Леонид Судаленко

НА ПОХОРОНАХ ОКОЛО ГЛАЗ БЫЛ ВИДЕН БОЛЬШОЙ СИНЯК И РАССЕЧЕННАЯ БРОВЬ

Брат Юрий вспоминает, как хоронили Михаила:

- Это было 22 марта. В дом мы его не заносили, не переодевали, потому что тело привезли позже, чем договаривались, и надо было уже хоронить. На нем было так много пудры, что, когда к нему прикасались, все руки были в ней. Военные, которые его привезли, очень торопились, говорили, что надо возвращаться в часть. Но в этот день шел снег. В какой-то момент появилось солнце, растопило снег на его лице и вода смыла часть пудры около глаз - там был очень большой синяк и видна рассеченная бровь. И снова военные начали торопить. Когда брата закапывали, они дали маме в руки конверт, там было около 10 миллионов рублей старыми, и быстро уехали.

Юрий вспоминает, что брат звонил редко и говорил по громкой связи, наверное, поэтому и не жаловался на дедовщину:

- Когда приезжали к нему, тоже ничего не рассказывал, не хотел маму расстраивать. Но в письмах своей бывшей девушке рассказывал про издевательства и о том, что хочет покончить с собой, потому что его довели и он очень устал. Говорил, что его пытают, а пожаловаться некуда. Но писем тех нет, их еще тогда забрало следствие и не вернуло.

Михаил не был склонен к суициду, утверждают родственники. Фото: соцсети

МИША ГОВОРИЛ, ЧТО ДЕНЬГИ ТРЕБОВАЛИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

Про версии самоубийства - например, несчастливую любовь, как часто объясняли суициды солдат, - в части вообще ничего не говорили. И Юрий уверен, что других поводов к роковому шагу, кроме издевательств, у брата не могло быть:

- С девушками у него как раз все было в порядке - общались, переписывались. И буквально через день после того, как Мишу нашли повешенным в туалете, он должен был ехать из учебки в часть. И привезти меня тогда просил обычную солдатскую посылку: продукты, немного денег. Раньше говорил, что деньги требовали за пользование телефоном, мы старались высылать ему, сколько могли.

Бевзюки - простая многодетная сельская семья. Когда в 2000 году погиб глава семьи, воспитание пятерых детей легло на плечи матери, которая работает дояркой в местном хозяйстве. У женщины даже нет мобильного телефона. Наверняка ответственные за произошедшее осознавали: бедная мать-доярка не добьется правды.

- Привезли домой мертвого парня, сунули конверт - и никаких расследований. Эти простые люди даже не знали, что нужно написать заявление в СК и требовать расследования. Сейчас прошло два года, трудно будет что-то доказать, но мы будем держать дело на контроле и надеемся, что правда восторжествует. После того что всплыло о ситуации в Печах, семья считает, что Михаила тоже могли довести до самоубийства сержанты, - отметил правозащитник Судоленко.

В деле, которое показывали родственникам еще в 2015 году, фигурировали записки Михаила, написанные во время службы в Печах. В том числе в них говорилось о деньгах. Родные были в шоковом состоянии, но запомнили такую фразу: «Сержанты, что вам, легче станет?»