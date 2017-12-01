Призерка Олимпиады рассказала, как стала стоматологом и не жалеет 4 1.12.2017, 14:57

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Глафира Мартинович

ФОТО: Юлия Волчек

Белорусская гимнастка Глафира Мартинович сменила спортивный зал на стоматологический кабинет.

Спортивная карьера не вечная. Обычно бывшие чемпионы становятся тренерами или чиновниками в области спорта, бывает, идут в бизнес или политику. Но некоторые удивляют своими новыми профессиями, пишет сайт nina.nn.by.

Гостья программы «Прыват» с Валериной Кустовой на телеканале «Белсат» — гимнастка, призер Олимпиады, а теперь… стоматолог Глафира Мартинович. Ее зарплата сократилась в пять раз, зато, считает героиня, она занимается настоящей профессией. А спорт — это хобби, даже для призеров Олимпийских игр и профессиональных спортсменов.

Конечно, не осталась без внимания и личная жизнь олимпийских чемпионов: