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Призерка Олимпиады рассказала, как стала стоматологом и не жалеет

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  • 1.12.2017, 14:57
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Глафира Мартинович
ФОТО: Юлия Волчек

Белорусская гимнастка Глафира Мартинович сменила спортивный зал на стоматологический кабинет.

Спортивная карьера не вечная. Обычно бывшие чемпионы становятся тренерами или чиновниками в области спорта, бывает, идут в бизнес или политику. Но некоторые удивляют своими новыми профессиями, пишет сайт nina.nn.by.

Гостья программы «Прыват» с Валериной Кустовой на телеканале «Белсат» — гимнастка, призер Олимпиады, а теперь… стоматолог Глафира Мартинович. Ее зарплата сократилась в пять раз, зато, считает героиня, она занимается настоящей профессией. А спорт — это хобби, даже для призеров Олимпийских игр и профессиональных спортсменов.

Конечно, не осталась без внимания и личная жизнь олимпийских чемпионов:


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