Рубль снова просел к валютной корзине 1.12.2017, 15:22

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Первые зимние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 декабря завершились ростом евро.

Евро сегодня подорожал на 0,43% до 2,3974 рубля, установив новый исторический максимум. Можно ожидать, что в ближайшее время европейская валюта перешагнет отметку в 2,4 рубля, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Доллар потерял 0,04% стоимости. Его оценили в 2,0114 рубля.

Российский рубль снизился всего на 0,05% копейки до 3,4351 рубля за 100 российских.

С начала года белорусский рубль уже ослаб к корзине более, чем на 7%. А его падение к евро превысило 17%.