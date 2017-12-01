Хоккеист минского «Динамо» примет участие в Матче звезд КХЛ 2 1.12.2017, 15:37

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Марк-Андре Граньяни

Фото: belarushockey.com

За хоккеиста «зубров» проголосовали 5964 болельщиков.

Завершено голосование болельщиков на сайте Матча звезд КХЛ: в Астане 13-14 января от минского «Динамо» клуба сыграет защитник Марк-Андре Граньяни, пишет «Трибуна».

«За канадца отдали голоса 5964 болельщика. И это лучший результат всего голосования!

А вот Александр Китаров, получивший 5421 зарегистрированный голос, остался на третьем месте среди нападающих дивизиона Боброва. На 398 голосов опередил динамовца Эли Толванен из «Йокерита».

Вторым на финиш пришел представитель СКА Илья Ковальчук (5598), достаточно неожиданно обогнавший белоруса в предпоследний день голосования.

Спасибо всем, кто голосовал за Граньяни и Китарова! Мы благодарны Вам за поддержку!» – говорится в сообщении «Динамо».