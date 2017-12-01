Московский суд изъял имущество полковника-миллиардера Захарченко 10 1.12.2017, 15:47

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Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсант

Это 27 квартир и машиномест и четыре автомобиля.

Никулинский суд в пятницу, 1 декабря, удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в доход государства имущества, принадлежащего родственникам и знакомым бывшего полковника Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с экономической преступностью, передает корреспондент «Ведомостей» из суда. Защита семьи Захарченко намерена обжаловать решение, пишет сайт vedomosti.ru.

Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 млрд руб.: это 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что удовлетворен решением суда. Он напомнил, что арестованные деньги поступят в казначейство, квартиры и машиноместа — в Росимущество, а золотой слиток — в Гохран. Что произойдет с недвижимостью семьи Захарченко дальше — его не интересует: «спросите у Росимущества», сказал прокурор.

В свою очередь адвокат Виктор Емельянов напоминает, что решение пока не вступило в законную силу и у членов семьи Захарченко есть не меньше месяца на то, чтобы собрать вещи. Конфискация — инструмент давления на Захарченко, от которого ждут признательных показаний, уверен адвокат. По его словам, в среду с Захарченко сняли обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), таким образом в его деле осталось два эпизода: получение взятки и воспрепятствование правосудию.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля 2016 г. после передачи его дела в Следственный комитет России. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение этих денег полковник объяснить не смог.

СМИ в пятницу сообщили, что Захарченко предъявили новое обвинение по трем эпизодам взяточничества. По данным «РИА Новости», речь идет о получении $800 000, дисконтной карточки ресторана и об отдыхе в Сочи. «Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что взятку в $800 000, а также карту со скидкой в ресторане «Ла Маре» на 3,5 млн руб. Захарченко получил от ресторатора Меди Дусса. Еще порядка 800 000 руб. — от бизнесмена Авшолума Юнаева в виде оплаты отдыха.

Выступая сегодня в суде, Захарченко заявил, что сотрудники ФСБ требовали от него оговорить себя и других людей, угрожая «взять в заложники» отца (арестован по подозрению в пособничестве хищению банковских средств. - «Ведомости») и отнять имущество у близких. По словам Захарченко, прокуратура в ходе процесса не смогла предоставить доказательств того, что он имеет отношение к деньгам родственников и их имуществу.

«Представители прокуратуры ставят под сомнение тот факт, что за 70 лет человек, имеющий высшее образование и математический склад ума, может купить три квартиры», — сказал полковник в суде в ходе прений сторон. Он рассказал, что не успел защитить докторскую диссертацию перед арестом: «У меня высшее образование, я кандидат экономических наук, я предзащиту докторской прошел в сентябре, защититься не успел — меня арестовали».

Захарченко также отрицает наличие у него гражданских жен. По его словам, с Яной Саратовцевой он состоит в браке чуть больше года, а с Анастасией Пестриковой у полковника общий сын. Обвиняемый утверждает, что денег женщинам не давал и у прокуратуры нет никаких оснований считать, что он имеет отношение к их имуществу.