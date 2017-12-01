Белорусский цемент напрашивается на украинские санкции 3 1.12.2017, 15:57

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В Украине заговорили о демпинге со стороны белорусских производителей цемента.

Украинские производители цемента заявляют о нарушении принципов добросовестной конкуренции на внутреннем рынке Украины со стороны белорусских производителей. Они требуют от правительства создания равных условий для торговли.

«В этом году ввоз белорусского цемента в Украину увеличился в 170 раз до 255 тысяч тонн. В то время, как Украина на белорусском рынке имеет падение даже при тех небольших объемах, поставляемых в Беларусь. Украинский цемент не допускается на белорусский рынок", - сообщил «Свабодзе» председатель Ассоциации производителей цемента« Укрцемент» Павло Качур.

Он добавил, что сертификаты на ввоз белорусского цемента в Украину выдавались с нарушениями. «Такие сертификаты выдавались со справками о испытаниях, а сами испытания не проводились. В результате три сертификата - два Белоцерковского и один Черниговского центров сертификации были отменены, так как таковые выдавались с нарушением», - объяснил он.

По словам Павла Качура, юридическая компания, которую украинские производители присоединили к изучению ситуации на цементными рынке Украины, пришла к выводу о нарушении антидемпингового законодательства.

«Белорусский цемент на украинском рынке, с учетом транспортных расходов, продается по ценам значительно более низким, чем на территории Беларуси. И это квалифицируется как демпинг. Кроме того, компания представила факты, когда белорусское правительство из бюджета стимулирует, а точнее, субсидирует производителей белорусского цемента. Это тоже нарушение статьи 10 соглашения о свободной торговле», - добавил председатель ассоциации« Укрцемент ».

Павло Качур сообщил, что факты нарушений белорусских производителей задокументированы и направлены в два отраслевые министерства для реагирования.