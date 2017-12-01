Литовцы рассказали, какое жилье покупают белорусы ради шенгенских виз 5 1.12.2017, 16:16

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Фото: DELFI / Artūras Morozovas

Ради заветного пропуска в ЕС белорусы готовы на многое.

Иностранцы покупают в удаленных деревнях Биржайского и Пасвальского районов дешевые заброшенные квартиры. Благодаря покупке жилья они могут получить долгосрочные визы в Литву и беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу, пишет Delfi.

Староста Папилиса показал, как выглядит приобретенная жителем Гродно квартира в деревне Скребишкяй. Гражданин Беларуси не скрывал, что ему нужна лишь справка о том, что квартира пригодна для проживания.

— Я показал им квартиру, сами они даже не знали, где находится их собственность. Они сказали, что тут можно жить. Ничего подобного, здесь жить невозможно. Я попросил их вынести мусор, они вроде бы обещали кого-то нанять, местного человека, — рассказал староста Ренас Чигас.

— Назвали мне фамилию, дали номер телефона, но я не убирала. Не заплатят ведь, — рассказала соседка.

Местные жители знают, что иностранцы покупают здесь жилье, но видят только приезжающих брокеров.

— Мы не видели, ни одного. Украинец, который в другом доме живет, он окна заменил, человек заинтересован, приезжает отдыхать, — сказал местный житель.

— Они так и говорят, что приезжают отдохнуть здесь, указывают такую цель, но жить здесь долго вряд ли будут. Если получают визу, то едут в зону Шенгена. И эта вот приватизирована — но здесь никого не было. В многоквартирном доме в Пашкучай то же самое, там уже вообще развалюха, но все равно куплено, — сказал староста. — Квартира в Пашкучай даже не закрыта на ключ, поэтому она превратилась в притон.

Пограничники по просьбе старосты Биржайского и Пасвальского района осмотрели жилье иностранцев. Ни в одной из квартир жителей не нашли.

— Была информация от старост, мы помогли ее проверить — есть там иностранцы или нет. Случаев нелегальной миграции не установлено, — сказала представитель СОГГ Эгле Мазримене.

Она заметила, что люди, которые приобрели здесь жилье, могут злоупотреблять оформлением вызовов. Однако по данным Министерства иностранных дел, иностранцы, у которых есть в Литве жилье и которые отвечают требованиям честности и надежности, могут получать многократные шенгенские визы.