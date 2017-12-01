Нападение на банк в Могилеве: Заложница рассказала, что происходило внутри отделения 1 1.12.2017, 16:38

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Фото: СК

Грабитель действовал довольно грамотно и знал, что делать.

Нападение на банк в Могилеве стало одним из самых громких событий года. Что происходило снаружи — стрельба и задержание, освещено довольно подробно, многое попало на видео. Жительница Могилева Людмила рассказала о том, что происходило внутри отделения. Она одна из заложниц. В момент захвата стояла в небольшой очереди, услышала за спиной какие-то «взрывы». Хотела возмутиться — мол, нашли дети место для баловства с петардами. Обернулась да передумала, пишет onliner.by.

— Мы пришли туда со взрослым сыном, — вспоминает Людмила, старается не заплакать опять. — Повернулась на шум — что-то вроде петард, по полу скачет и взрывается. Поднимаю голову — у входа стоит черный силуэт, видны только глаза. Вроде бы экипировка какая-то на нем была. Разглядывать некогда, он кричал: «Все на пол, ползти в угол, на меня не смотреть, стрелять буду!» В руке пистолет, направлен в потолок. Кажется, даже выстрелил, но не уверена. Он кричал: «Лицом вниз!», мы упали, поползли... Удивляюсь, как я со своими коленями так быстро сумела это сделать.

Насколько помню, в зале вместе с нами было человек семь, не считая работников банка. Когда мы уже лежали, он стал требовать деньги, все поторапливал. Продолжал нам кричать: «Стрелять буду!» Конечно, мы старались не шевелиться, жить хочется. Потом, насколько я понимаю, кто-то хотел в банк войти — он прогнал. Как уже рассказывали, он к каждому поднес урну, потребовал бросить туда телефоны. Сказал: «На меня не смотреть», мы так на ощупь и побросали.

Мне показалось, что он действовал довольно грамотно, уверенно, знал, что делать. И речь очень правильная, поставленная, как в боевиках этих... Сначала была мысль, что все это не всерьез, учения. Но потом поверила.

Помню, работница банка стала просить, чтобы он отпустил женщину, которой стало плохо. Он ее в конце концов отпустил, через нее требовал, чтобы ему дали уйти, тогда никого не тронет, я слышала, как она кричала людям на улице. В дальнейшем он вел переговоры через работницу банка, она, наверное, раза три или четыре выходила и возвращалась. Доказывала ему, что не убежит, потому что как же она людей бросит. Сначала голос дрожал, но потом пришла в себя, стала уверенней разговаривать. Через нее он передавал, чтобы ему дали коридор, подогнали машину и сложили туда оружие.

В один из таких приходов она сказала, что просится охранник банка вместо заложников. Этот преступник сначала не хотел, потом согласился, тогда и состоялся разговор про служил — не служил и так далее... Это потом я узнала, что человек этот из УВД был.

Пока шли эти переговоры, мы продолжали лежать. Рядом со мной парень говорит: «Человеку плохо». Я смотрю, а это мой сын, весь белый. У него вообще здоровье не очень хорошее, давление скачет... Не поднимая головы, стала ему виски растирать. Женщина из банка снова стала просить, чтоб отпустил его, он нехотя согласился. Тогда этот «охранник» и работница банка моего сына за руки вытащили на улицу.

Следом плохо стало уже нам — мне и еще одной женщине. Передали нам валидол, а потом точно так же вытащили из банка. Какие же молодцы и женщина эта из банка, и милиционеры, я просто не ожидала, что они так складно все делать будут. Потом, правда, читала где-то, что заложникам оказана психологическая помощь — не знаю, ничего такого не было. Хотя очень пригодилось бы, мне до сих пор тяжело это рассказывать. Представьте состояние, когда за спиной человек с пистолетом туда-сюда ходит и кричит... Мало ли что ему в голову придет, начнет палить. Да, были мысли, что все, смерть пришла. Ладно я, но сыну-то еще жить и жить.

Нападавшего ранили в ноги и задержали, когда он пытался скрыться с заложником на предоставленной машине. Сейчас мужчина госпитализирован. По данным СК, это гражданин России, он имеет вид на жительство в Беларуси.

В Госкомитете судебных экспертиз рассказали, что известно на этот момент об оружии налетчика. По внешним признакам это точная копия пистолета Макарова с конструктивными изменениями. Также установлено, что пистолет заклинило при производстве выстрела.