Виталий Гурков: Нужно уметь обернуть страх себе на пользу 1.12.2017, 16:41

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Народный чемпион рассказал, как победить главного врага - свой страх.

Музыкант белорусской рок-группы Brutto и многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков поделился секретом, как победить главного врага - свой страх:

«Конечно, я на сцене волнуюсь. Вот если бы не волновался – было бы плохо. Безразличие – самое плохое из чувств. Когда не чувствуешь ответственности и не переживаешь за конечный результат. А мне хочется сделать все хорошо, поэтому я волнуюсь. Главное, чтобы это волнение не было деструктивным.

Напрашивается параллель со спортом. Выходит на ринг и не боится только дурак. Страх обостряет все твои чувства: из ниоткуда берется скорость, сила, срабатывает инстинкт самосохранения, благодаря чему ты будешь на чеку и не пропустишь лишние удары. Нужно уметь обернуть страх себе на пользу», - рассказал народный чемпион.