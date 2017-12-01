Хакеры парализовали сайт «Вечернего Минска» за пасквиль о патриотах 2 1.12.2017, 16:53

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Сайт государственной газеты перестал работать после публикации «расследования».

В день, когда стало известно, что прекращено уголовное преследование фигурантов «Дела патриотов», газета «Вечерний Минск» опубликовала пасквиль о патриотов, пишет nn.by.

Он был напечатан в бумажной версии и на сайте.

В итоге, через пару часов, когда об этом «расследовании» стало известно общественности, сайт газеты стал недоступен, а по состоянию на обед 1 декабря ни один интернет-материал «Вечернего Минска» невозможно прочитать.

По характеру отказов ясно, что сайт, скорее всего, стал жертвой хакерской атаки.