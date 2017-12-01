Психологи назвали семь главных признаков сверхумных людей 3 1.12.2017, 16:59

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Впрочем, если у вас этих черт нет – не отчаивайтесь.

Журнал «Psihologies» собрал семь признаков очень умных людей:

1. Весьма часто они подвержены биполярному расстройству. То есть периоды высочайшей интеллектуальной и психической активности, во время которых рождаются открытия, чередуются «сезонами дождей», во время которых сверхумные люди пребывают в депрессии и не выходят из дома. Литературный герой такого типа - гениальный сыщик Шерлок Холмс, который в периоды депрессии играл на скрипке и колол морфий, а в периоды активности раскрывал преступления века. Связь высокого интеллекта и данного психического расстройства выявили ученые Университета Глазго во главе с Дэниелом Смитом.

2. Они тревожны. Просто потому, что просчитывают все варианты возможного развития событий. К этому выводу пришла группа нейробиологов под руководством Джереми Коплана.

3. Они ленивы. Они долго принимают решение. Но они принимают наиболее оптимальное из всех решений. И они обладают лучшей памятью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды.

4, 5, 6. Они атеисты и либералы. Отношение к религии и политические взгляды сверхумных людей изучил исследователь и Лондонской школы экономических и политических наук Сатоси Канадзава. Он же обратил внимание на то, что сверхумным людям присуще рождение новых идей. Он же и его соавтор Норману Ли пришли к выводу, что социализация не делает людей счастливее. Чем шире круг знакомств, тем мрачнее восприятие жизни. Понимая это и многое другое, умные люди предпочитают одиночество.

7. Учёный Канадзава заметил, что все умные люди - совы. И, наконец, совершенно неожиданное и не бесспорное наблюдение исследователей: сверхумные люди больше доверяют окружающим. Возможно, просто потому, что они слишком хорошо знают людей, чтобы бояться быть обманутыми.

Впрочем, исследователи ни в коем случае не утверждают, что если вы жаворонок, верите в Бога и не любите одиночество, то обязательно являетесь глупым человеком.