Глава Зимбабве Мнангагва сформировал новое правительство 1.12.2017, 17:11

Эммерсон Мнангагва

Фото: EPA

После отставки диктатора в стране произошел ряд политических изменений.

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сформировал правительство, сообщают информагентства со ссылкой на телеканал zbc.

Пришедший на смену 93-летнему Роберту Мугабе, отправленному в отставку под давлением военных и правящей партии ЗАНУ-ПФ, Эммерсон Мнангагва назначил министра иностранных дел. Им стал генерал-майор Сибусисо Мойо.

Он оставил главой министерства финансов и экономического развития Патрика Чинамаса, а на пост главы Министерством обороны назначил Кембо Мохади, ранее возглавлявшего управление государственной безопасности Зимбабве.

Напомним, инаугурация Эммерсона Мнангагвы состоялась 24 ноября. На президентском посту он останется до выборов, назначенных на август 2018-го года.