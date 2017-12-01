ИП из Гродно: Людям нужны перемены 1.12.2017, 17:28

Юрий Галеневский

Гроденский предприниматель рассказал об особенностях ведения бизнеса в Беларуси.

Гродненский белорусскоязычный предприниматель Юрий Галеневский планирует закрыть свой магазин строительных материалов на рынке "Южный". Он намерен осуществить "перезагрузку" своего бизнеса возможно в другой сфере, не связанной с розничной торговлей.

О причинах перемен он рассказал "Радыё Рацыя":

- У людей стало меньше денег, падают доходы. Это одна из основных причин. Во-вторых, открываются крупные магазины, специализирующиеся на строительных материалах. Кризис, крупным магазинам тоже не сладко сейчас.

Юрий Галеневский с оптимизмом смотрит в будущее. Ведь он руководствуется принципом "под лежачий камень вода не течет". А потому планирует пересмотреть форму бизнеса в направлении услуг, возможно - туристических:

- На удивление, а может это и хорошо, я с оптимизмом cмотрю в будущее. Человеку, как живому существу, нужны перемены. Обязательно! Как только топчешься на месте, значит что-то не получается. Значит надо что-то менять. Менять бизнес, направление, подход ... Все меняется, природа меняется и мы должны меняться.

Строительная магазин "Юрась", известный своим белорусскоязычным обслуживанием, пока еще работает на рынке "Южный".