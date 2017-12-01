На стройке cтадиона «Динамо» загорелся подъемный кран 5 1.12.2017, 17:34

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(обновлено) На место происшествия приехало пять пожарных машин.

На стройке стадиона «Динамо» в Минске загорелась кабина одного из кранов. Пять пожарных машин съехались на стройку, сообщил читатель nn.by.

Причины возгорания выясняются, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как стало известно, горела аппаратная башенного крана. Ее обесточили и потушили. Пострадавших нет.