На стройке cтадиона «Динамо» загорелся подъемный кран

На стройке cтадиона «Динамо» загорелся подъемный кран5
- 1.12.2017, 17:34
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(обновлено) На место происшествия приехало пять пожарных машин.
На стройке стадиона «Динамо» в Минске загорелась кабина одного из кранов. Пять пожарных машин съехались на стройку, сообщил читатель nn.by.
Причины возгорания выясняются, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как стало известно, горела аппаратная башенного крана. Ее обесточили и потушили. Пострадавших нет.