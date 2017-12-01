Возле острова Таити появится первая в мире плавучая деревня 7 1.12.2017, 17:41

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Изображение: Blue Frontiers

Деревня будет находиться внутри кораллового рифа.

Сингапурский стартап Blue Frontiers построит плавучую деревню на 300 жителей к югу от острова Таити. Проект обойдется в $60 млн и стартует в 2020 году, пишет hightech.fm.

«Деревня будет служить витриной и испытательным стендом для технологий, которые понадобятся для создания гораздо более крупных плавучих городов», — говорит Джо Куирк, президент Seasteading Institute, некоммерческой организации из Сан-Франциско, которая является движущей силой Blue Frontiers. В будущем институт надеется создать полномасштабные плавучие города, которые могут процветать за пределами территориальных вод существующих государств.

Плавучая деревня будет находиться на расстоянии километра от берега Таити внутри кораллового рифа. Глубина воды в этом районе составляет 30 метров. Планируется, что на 12 соединенных между собой плавающих платформах будет жить от 200 до 300 человек. Общая площадь деревни составит порядка 700 квадратных метров.

Куирк ожидает, что плавучая деревня будет процветать благодаря растущему интересу к экотуризму и новым «морским» отраслям, таким как водорослевые фермы и энергия волн.

«У нас будут бунгало, квартиры, научно-исследовательские учреждения и даже подводный ресторан, — говорит Куирк. — Это будет самостоятельная туристическая достопримечательность и одновременно витрина для будущих проектов. Мы планируем, что эти платформы увеличат плотность морской жизни, дав поверхность для заселения растениями и моллюсками. Вы спуститесь в подвал и через стеклянные стены увидите морскую жизнь! Мы действительно хотим показать, что плавучие города могут быть экологически устойчивыми».

С высоты плавучая деревня будет выглядеть почти как естественный остров с зеленой «жилой крышей» из растений, которые также помогут фильтровать сточные воды. По возможности, здания будут построены с использованием местных возобновляемых материалов, таких как кокосовая древесина.

Архитектор проекта Барт Роффен, специализирующийся на плавающих структурах в голландской компании Blue21, говорит, что технологии, необходимые для плавающих сообществ, станут все более важными, особенно на островах и в прибрежных районах, которым угрожает рост уровня моря. Но есть также первостепенная привлекательность для жизни на воде, что отражается в высокой стоимости прибрежных земель.

Дизайнерская компания Arkup представила полностью автономный плавучий дом. И говоря «дом», авторы подразумевают полноценный, просторный, дорогой и наполненный современными устройствами умный дом, а не несколько крохотных кают в трюме. Он способен обеспечивать себя электричеством и водой, а для стоянки выдвигает пневматические «ноги»-сваи и становится стационарным.