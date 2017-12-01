Экс-советника Трампа Флинна обвинили в попытке обмана ФБР 1 1.12.2017, 17:46

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Майкл Флинн

(обновлено) Бывшему советнику президента США предъявлены обвинения.

Бывшему советнику Трампа по безопасности Майклу Флинну предъявлены обвинения в попытке обмана ФБР, сообщает bbс.com.

Обвинения предъявлены в рамках специального расследования, проводимого Робертом Мюллером в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В ближайшее время Флинн должен предстать перед судом. Его обвиняют в "осознанном и преднамеренном" обмане путем предоставления "не соответствующей действительности, вымышленной и обманной" информации.

В настоящий момент Флинн - наиболее высокопоставленный соратник Трампа, которому предъявлены обвинения в рамках расследования Мюллера.

Флинн ушел в отставку в январе 2017 года, после того как выяснилось, что ранее ходе своего утверждения в конгрессе он скрыл информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря прошлого года. Он принес извинения Дональду Трампу.

После разговора с Кисляком в Вашингтоне Флинн отрицал, что темой разговоров были американские санкции в отношении Москвы, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. О том же говорили в Кремле.

Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России".

"Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - сказано в заявлении Флинна.

Из-за разговора с Кисляком Флинна подозревают в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.

Флинна сменил генерал Джозеф Келлог. Ранее он занимал пост главы аппарата Совета по национальной безопасности США.