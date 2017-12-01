Анхела Эспиноса: Я навсегда влюбилась в язык Купалы 5 1.12.2017, 17:58

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Анхела Эспиноса Руис

Испанская исследовательница белорусского языка рассказала, как наш язык стал для нее родным.

Анхела Эспиноса Руиз родилась в Испании. В 2011 году стала лауреатом журналистской премии «Беларусь в фокусе», пишет «Белсат».

«После победы в конкурсе «Беларусь в фокусе» меня пригласили в Варшаву. Там я оказалась в белорусскоязычной компании и навсегда влюбилась в язык Купалы», – рассказывает Анхела.

В новом клипе «Белсата» Анхела презентует одну из главных ценностей телеканала – белорусский язык и культуру.

«Белорусский язык стал для меня вторым родным. Я пишу на ней стихи и она была началом нескольких историй любви в моей жизни. Я всю жизнь неизвестно от чего убегала. Когда я приехала первый раз в Беларусь, у меня было ощущение, что я это свое нашла».