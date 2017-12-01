Белорусскую «Банду» перевели на чешский язык 3 1.12.2017, 18:17

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Фильм рассказывает об исчезнувших белорусских политиках и виновных в этих преступлениях.

Раиса Михайловская — автор сценария, продюсер и режиссер документального фильма «Банда», рассказывающего об исчезнувших оппонентах власти, о ходе следствия и на основе неоспоримых доказательств называющего виновных в этих преступлениях, сообщила о новых международных достижениях фильма, пишет bydc.info:

"По инициативе известной чешской общественной организации «Гражданская Беларусь» в Праге состоится показ документального фильма «Банда». Показ фильма состоится 5 декабря в библиотеке имени Вацлава Гавела, очень знаковом месте в Праге. Имя Вацлава Гавела — диссидента, драматурга, президента и символа защиты прав человека, безусловно, во многом направляет всю деятельность этого культурного заведения. Показ фильма приурочен ко Дню прав человека 10 декабря. Специально к этому показу фильм переведен на чешский язык. Замечу, что мы имеем уже четыре языковые версии фильма (русский, английский, польский и чешский). Чехия станет седьмой страной, в которой он будет показан.

Безусловно, мне очень приятно, что наш фильм заметен издалека, что им интересуются, что интересуются положением с правами человека в Беларуси.

Мне есть о чем рассказать чешским зрителям. Совсем недавно мы подвели итоги 18-летней борьбы за установление истины о судьбах пропавших Ю.Захаренко, В.Гончара, А.Красовского и Д.Завадского. Это исследование вылилось в очень впечатляющую инфографику с цифрами, фактами и документами.

В рамках организованного визита у меня состоятся встречи с коллегами из правозащитных чешских организаций, различных государственных структур", - рассказала Раиса Михайловская.